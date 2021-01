Tonina Pantani: la mamma forte e coraggiosa alla ricerca della verità

editato in: da

Forte e coraggiosa, piena di amore e orgoglio per un figlio che resterà per sempre nel suo cuore, e una roccia, come solo una mamma sa essere. Lei è Tonina Pantani, la madre del campione del ciclismo che resterà nei ricordi e nella memoria storica del nostro Paese per sempre.

Tonina Belletti, conosciuta col cognome Pantani, dopo aver sposato Paolo e messo al mondo Marco, è una donna ricca di coraggio e dignità, alla quale però, la vita non ha fatto sconti portandosi via, quel tragico 14 febbraio del 2004, il figlio e un pezzo di cuore. Marco, che per lei era una ragione di vita, ha fatto la storia del nostro Paese, lui che è scomparso quel giorno misteriosamente lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

Soprattutto in quello di mamma Tonina che, a distanza di anni, è ancora alla ricerca della verità sull’inspiegabile e tragica scomparsa del figlio avvenuta a soli 34 anni in quella stanza di albergo. Lei, che con discrezione e rispetto, non ha mai smesso di cercare la verità, combattendo per sapere cosa hanno fatto a suo figlio, con la forza e la tenacia che solo una mamma può avere.

Ancora lei che quella passione per la bicicletta l’ha vista nascere e trasformarsi in un’eccellenza che tutti noi abbiamo potuto ammirare e toccare con mano. Sempre lei, la sua più grande sostenitrice e fan che però, come ogni mamma, ripeteva le solite raccomandazioni al figlio di stare attendo ed essere prudente. Mamma Tonina non si è mai arresa dopo la morte del figlio, arrivando ad incontrare anche Fabio Miradossa, l’uomo che forniva a Pantani la cocaina, provando a rimettere insieme i tasselli di un puzzle, ricostruito con troppa confusione. Perché il cuore di una mamma arriva a sentire cose che gli altri non possono comprendere e quello della mamma di Marco non ha dubbi: suo figlio è stato ucciso!

Lontana dai riflettori e dai giornali, Tonina è diventata “nota” al grande pubblico solo dopo la scomparsa di Marco e il suo percorso verso la veridicità degli avvenimenti. Così abbiamo imparato a conoscere la donna dal temperamento forte che ha dato la vita al campione di ciclismo e a sua sorella, Manola, dopo il matrimonio con Paolo, ancora oggi un compagno di vita.

Di lei sappiamo poche cose, quanto bastano per delineare i profilo di una donna umile e fortissima. Nata a Rimini il 13 giugno del 1949, Tonina, attualmente vive a Cesenatico. Proprio lì, per anni, ha gestito un piccolo chiosco di piadine, diventato poi un vero e proprio punto di ritrovo per gli appassionati di cucina locale anche a seguito del grande successo del Pirata.

Dopo una chiusura, durata per anni a seguito della morte di Marco, la famiglia ha riaperto il chiosco nei pressi di Gatteo a Mare. Ma la sua attività più importante, tuttavia, resta quella della Fondazione Marco Pantani, istituita proprio dopo la scomparsa del Pirata per raccogliere fondi e sostenere, attraverso lo sport, le categorie della società considerate più deboli.

Dopo aver scoperto, infatti, che Marco donava ingenti somme di denaro, ogni anno, a Enti preposti all’accoglienza e alla cura di persone malate e bambini sfortunati, ha scelto di prendere in carico quella missione, cominciata dal figlio anni prima.