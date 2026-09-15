Paris Hilton regina della NYFW: corsetto gioiello e mantello XXL

Getty Images Paris Hilton, Barbie in carne e ossa: gli incredibili look della settimana della moda di Parigi

Per anni è stata il volto di un’estetica fatta di cristalli, flash e Y2K portato alle estreme conseguenze. Oggi Paris Hilton non ha alcuna intenzione di rinnegare quella parte della sua storia, anzi: la trasforma in materiale da passerella. Alla New York Fashion Week torna a sfilare con un look che sembra costruito appositamente per lei, tra un corsetto gioiello, trasparenze, stivali vertiginosi e una quantità di tulle nero capace di trasformare ogni passo in una scena.

Paris Hilton torna in passerella alla NYFW

Paris Hilton è stata tra le protagoniste della sfilata Spring/Summer 2027 di The Blonds. Un appuntamento particolarmente importante per il marchio, che ha celebrato i suoi 20 anni, e per farlo ha chiamato in passerella una donna che con la sua immagine racconta alla perfezione quell’idea di glamour esagerato, scintillante e deliberatamente teatrale che accompagna il brand.

Del resto, difficilmente avrebbero potuto scegliere una protagonista più coerente. Paris appartiene a quella generazione di celebrities che negli anni Duemila ha contribuito a trasformare il concetto stesso di “famosa”: party, paparazzi, reality television, moda e cultura pop si mescolavano continuamente. Vent’anni dopo, molto di ciò che indossava allora è tornato nei guardaroba contemporanei. Cristalli, corsetti, trasparenze, stivali altissimi e quell’attitudine da “more is more” che sembrava archiviata insieme ai primi cellulari con fotocamera sono nuovamente materia fashion.

La differenza è che adesso l’ereditiera e imprenditrice entra nel gioco con piena consapevolezza. E sulla passerella newyorkese non prova certo a diventare minimalista.

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Il suo ingresso è costruito come una vera apparizione. Lunghissimi capelli biondo platino, lisci e divisi da una riga centrale, accompagnano una silhouette nera e argento completamente dominata dai riflessi. Paris procede con quell’espressione glaciale da modella che sembra quasi in contrasto con la sua immagine più sorridente fuori dalla passerella. Poi arrivano i flash, e il look fa il resto.

Il corsetto gioiello di Paris Hilton è una scultura di cristalli

Il centro dell’intero outfit è il corsetto, rigido, strutturato e completamente rivestito di cristalli. La costruzione segue una geometria precisa: la superficie alterna riflessi argentati e neri creando linee che convergono verso il punto vita, enfatizzando la classica silhouette a clessidra.

Non è il tradizionale bustier lingerie portato come top. Qui il corsetto diventa quasi un’armatura couture. La parte superiore disegna una linea leggermente incurvata sul décolleté, mentre sui fianchi la struttura si allarga in piccole punte scultoree prima di restringersi nuovamente verso il basso. L’effetto è grafico, quasi futuristico, e cambia continuamente a seconda della luce.

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Sotto, Paris Hilton indossa una base in mesh nero completamente trasparente, aderente come una seconda pelle. Il body sale fino al collo e prosegue nelle maniche lunghissime, trasformandosi in guanti che coprono parte delle mani. Anche il collo viene sottolineato da una fascia tempestata di cristalli, in continuità con il bustier.

Il mantello XXL trasforma il look in una vera entrata da diva

E poi arriva lui: il mantello nero oversize, o meglio, una gigantesca massa di tessuto che avvolge Paris e occupa letteralmente la passerella.

Nelle prime uscite il corsetto è incorniciato da enormi maniche gonfie, raccolte in volumi morbidi e spettacolari attorno alle braccia. Dietro, il tessuto si moltiplica in uno strascico lunghissimo e irregolare, realizzato in materiale nero leggermente brillante, capace di creare pieghe profonde e continue.

A un certo punto Paris lascia cadere il mantello alle sue spalle e continua la camminata con il solo body gioiello. Una scelta scenica molto precisa: prima la silhouette viene quasi nascosta dalla massa nera, poi compare interamente il corsetto con gli stivali coordinati.

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