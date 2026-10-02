Irina Shayk ha calcato la passerella di Messika, a Parigi, e a brillare più di lei è stata (forse) soltanto la sua parure: ad aiutarla c'era un seducente quanto inaspettato vedo-non vedo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Irina Shayk in passerella da Messika alla Paris Fashion Week 2026

Se i diamanti sono davvero i migliori amici di una donna, il total black è quantomeno il loro primo alleato: ce ne ha fornito la prova definitiva Irina Shayk alla Paris Fashion Week 2026, sulla passerella di Messika. Con il passo felino che la contraddistingue, la supermodella russa ha scortato delle pietre leggendarie di nero vestita da capo a piedi. Una tela perfetta, nata per amplificare al livello massimo il “fattore scintillio”, ma che ha rubato la scena un secondo dopo grazie ad un gioco di trasparenze il quale, ancora una volta, ha ridefinito le regole della sfilata.

Su Irina Shayk, che ha brillato (anche) in total black da Messika: il vedo-non vedo a un altro livello

È successo di nuovo, e probabilmente sarà così per sempre: Irina Shayk è apparsa in pedana e, ancora una volta, non ci sono stati occhi che per lei. L’occasione è stata la sfolgorante sfilata di Messika — maison di alta gioielleria fondata proprio a Parigi nel 2005 da Valérie Messika — alla Paris Fashion Week 2026, e a brillare più di lei è stata forse soltanto la sua vistosa parure.

L’idea alla base del look era in realtà semplicissima: sfruttare la massima sobrietà del total black per far brillare i gioielli. Il che è senz’altro riuscito, ma non abbiamo potuto fare a meno di innamorarci anche del resto.

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Ciò che è saltato all’occhio a primo impatto è stato un blazer dalla silhouette avvitata, con taglio sartoriale pulito ed elegante, valorizzato da una cintura sottile. A renderlo ancor più speciale era una profonda scollatura a barca, che lasciava la scena non solo a clavicole e spalle ma anche e soprattutto al monumentale collier di diamanti e zaffiri.

Il vero colpo di scena, però, è arrivato quando lo sguardo è inevitabilmente sceso verso il basso: sotto la giacca non c’era una classica gonna da gran sera, ma un velo di pizzo nero totalmente trasparente: le lunghissime gambe della top model, anch’esse velate di scuro da dei collant e ulteriormente slanciate da dei tacchi vertiginosi, si intravedevano a ogni passo sul pavimento lucido del Grand Palais, insieme all’intimo coordinato. E se è vero che il tema del nude look suscita sempre un certo dissenso, stavolta le cose sono andate diversamente.

La componente provocatoria non è ovviamente mancata, eppure il risultato è stato fresco e contemporaneo, classy a tratti, perfetto per alleggerire l’imponente presenza dei gioielli.

Onde morbide e labbra (ancora) nude

Tutto il resto sembrava invece essere stato messo a punto nel segno della massima naturalezza: niente acconciature rigide o tirate, per l’occasione la chioma scura della modella è stata messa in piega in onde morbide, dall’effetto spettinato quanto basta, mentre il make-up puntava tutto sulla luminosità dell’incarnato, con labbra nude leggermente glossate per non sovraccaricare l’insieme.

Insomma, il verdetto finale di questa sfilata parigina è chiarissimo: Irina Shayk sa esattamente come rubare la scena, e senza sforzarsi. In fondo le è bastato poco, giusto un velo, per trasformare una sfilata di gioielli in uno dei momenti più chiacchierati della Settimana della Moda.