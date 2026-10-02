Miriam Leone, nero e diamanti a Parigi: impossibile non guardarla

IPA Miriam Leone, 10 look che hanno fatto la storia (e l’hanno cambiata)

Per il grande appuntamento firmato Messika durante la Paris Fashion Week, Miriam Leone italiana ha scelto il nero assoluto, una silhouette pulita e una quantità molto ben calibrata di diamanti. Il risultato? Elegante, magnetico e con quel giusto grado di sicurezza che rende inutile qualsiasi eccesso.

Miriam Leone, il nero diventa una cornice per i gioielli

Sul photocall viola di Messika, Miriam Leone è apparsa con un abito nero lungo, senza spalline, costruito su una linea essenziale ma tutt’altro che anonima. Il corpetto è dritto e asciutto, quasi grafico, mentre il tessuto plissettato introduce movimento senza appesantire la figura. La parte inferiore si ammorbidisce attraverso un drappeggio laterale che raccoglie il tessuto all’altezza del fianco e lascia spazio a uno spacco importante, studiato per alleggerire la lunghezza e interrompere la verticalità del vestito.

Il vero centro dell’outfit sono i gioielli Messika. Miriam porta al collo una collana choker multifilo dall’effetto importante ma contemporaneo, composta da elementi geometrici e luminosi che si sovrappongono sulla pelle nuda. Al polso ritroviamo la stessa idea di stratificazione, mentre sulle dita gli anelli sottili si accumulano senza ostentazione. È un modo molto preciso di indossare i diamanti: non come dettaglio formale da serata di gala, ma quasi come parte integrante dello styling.

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Il punto più riuscito è probabilmente proprio questo. Con un abito dalla scollatura completamente libera, il collier non compete con il vestito e non viene “incastrato” dentro una costruzione complessa. Ha spazio, luce e una superficie pulita sulla quale emergere. E in un evento dedicato all’alta gioielleria, non è esattamente un particolare secondario.

Miriam Leone e Messika, un nuovo capitolo tra moda e alta gioielleria

La serata parigina assume un significato particolare anche per il rapporto tra l’attrice sicula e il brand. L’attrice è infatti entrata nella famiglia della Maison francese come Global Ambassador, un legame che porta insieme due mondi diversi ma sorprendentemente compatibili: il suo immaginario mediterraneo, intenso e molto riconoscibile, e l’approccio moderno al diamante che ha reso il marchio uno dei nomi più osservati dell’alta gioielleria contemporanea.

Valérie Messika, fondatrice della Maison, ha parlato di Miriam come di una personalità capace di portare nel mondo dei diamanti una forza profondamente legata alla Sicilia. Un’immagine che, guardando questo look, trova una traduzione abbastanza naturale. Non c’è nulla di lezioso nell’insieme: il nero è deciso, i gioielli hanno presenza, il beauty non cerca l’effetto bambola e il risultato resta femminile senza diventare prevedibile.

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Da Miss Italia al cinema, fino ai grandi eventi internazionali

Vederla oggi tra le ospiti più osservate della Paris Fashion Week racconta anche quanto sia cambiato il percorso di Miriam Leone da quel 2008 in cui conquistò la corona di Miss Italia. Negli anni ha costruito una carriera lontana dalle scorciatoie, spostandosi dalla televisione al cinema e scegliendo personaggi molto diversi tra loro. Serie come 1992 e Non uccidere hanno contribuito a definirla come attrice, mentre il ruolo di Eva Kant nella saga cinematografica di Diabolik l’ha legata definitivamente a un immaginario visivo fatto di fascino, rigore e glamour.

Il 2026 continua a essere particolarmente intenso anche sul fronte professionale. Al cinema è stata protagonista di Le cose non dette di Gabriele Muccino, accanto a Stefano Accorsi, mentre tra i progetti più attesi c’è Gucci – Fine dei giochi, serie in sei episodi nella quale interpreterà Patrizia Reggiani. Un ruolo molto diverso da quelli affrontati finora e, soprattutto, legato a una storia in cui moda, famiglia, potere e cronaca si intrecciano continuamente.