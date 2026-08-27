Miriam Leone, capelli da diva e abito nero: il look è magnetico

IPA Miriam Leone, 10 look che hanno fatto la storia (e l’hanno cambiata)

Miriam Leone sceglie il bianco e nero per raccontare un nuovo capitolo della sua carriera, e lo fa con un’immagine che sembra costruita per fermare lo sguardo. Niente scenografie elaborate, nessun elemento superfluo: bastano un abito, una collana importante e capelli morbidi, pettinati con quell’eleganza un po’ cinematografica che le appartiene da sempre. Il risultato è un ritratto essenziale ma potentissimo, che accompagna l’annuncio del suo nuovo ruolo come Maison Ambassador di Messika.

Miriam Leone, l’abito nero lascia parlare i dettagli

“A new chapter, a new energy”, scrive Miriam Leone su Instagram annunciando l’ingresso nella famiglia Messika. Un messaggio breve, quasi trattenuto, perfettamente in linea con lo scatto scelto per raccontare la collaborazione. L’attrice appare infatti in un ritratto in bianco e nero che elimina ogni distrazione cromatica e concentra l’attenzione sulla costruzione del look.

L’abito è nero, lungo e completamente privo di spalline, con una linea pulita che lascia scoperte le spalle e crea un décolleté geometrico e rigoroso. La parte superiore aderisce al corpo senza decorazioni, senza ruches e senza ricami visibili: una scelta volutamente minimale, studiata per non entrare in competizione con il gioiello.

Al collo Miriam Leone porta infatti una collana a catena firmata Messika, protagonista assoluta dello styling. Il design è importante, deciso, con maglie dalla presenza grafica che incorniciano il collo e aggiungono struttura alla parte superiore del look. I diamanti rompono la profondità del nero e diventano il punto luce dell’immagine, senza bisogno di altri gioielli visibili o accessori aggiuntivi.

I capelli da diva cambiano completamente il look

Se l’abito segue una linea quasi rigorosa, sono i capelli a introdurre nel ritratto una componente più morbida e sensuale. Miriam Leone abbandona qualsiasi piega troppo costruita e sceglie lunghezze pettinate lateralmente, con onde larghe e definite che ricordano immediatamente il glamour della vecchia Hollywood.

La riga laterale è profonda e il volume si concentra soprattutto sulla parte superiore e sulle lunghezze. Una scelta che accompagna la forma del viso senza irrigidirla e rende l’immagine molto più cinematografica. I capelli cadono dietro una spalla, lasciando libero il décolleté e soprattutto evitando di coprire la collana: un dettaglio apparentemente semplice, ma fondamentale nella costruzione dello scatto.

Anche il beauty segue la stessa direzione. Il volto rimane protagonista, con sopracciglia ben definite, occhi messi in risalto e labbra naturali. Tutto lavora per lasciare emergere i lineamenti dell’attrice e quella sua capacità di passare da un’estetica molto moderna a una più classica senza mai sembrare travestita.

Miriam Leone apre un nuovo capitolo con Messika

La collaborazione con Messika arriva in un momento particolarmente ricco per Miriam Leone. L’attrice ha raggiunto da poco i 40 anni e negli ultimi mesi ha raccontato più volte un rapporto diverso con il tempo, con il proprio corpo e con le insicurezze che l’hanno accompagnata in passato. Una fase di maggiore consapevolezza che coincide anche con una vita personale profondamente cambiata dopo la nascita di Orlando, il figlio avuto con il marito Paolo Carullo.

Parallelamente continua il lavoro sul set e la presenza nei grandi appuntamenti legati al cinema. Al Taormina Film Festival, per esempio, Miriam Leone aveva mostrato ancora una volta il suo legame profondo con la Sicilia, lasciandosi andare all’emozione mentre ricordava la propria infanzia e il percorso che l’ha portata fino alla carriera di attrice.

Anche sul fronte professionale l’estate resta intensa. Miriam Leone ha parlato di nuovi impegni sul set e ha lasciato intravedere anche un progetto importante legato a Gucci, senza però rivelarne ancora i dettagli. Intanto il nuovo ruolo di Maison Ambassador aggiunge un ulteriore tassello al suo rapporto con la moda e l’alta gioielleria.