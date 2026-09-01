Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Miriam Leone ti svolta la combo labbra marrone

Mentre le giornate iniziano dolcemente ad accorciarsi e la calda luce dorata di fine estate cede il passo alle atmosfere più intime della nuova stagione, il mondo del beauty volge già lo sguardo alle tendenze autunnali. Ad aprire le danze, immersa in una magica golden hour e con un’eleganza innata, è Miriam Leone. L’attrice e icona di stile italiana ha condiviso una foto dal suo account IG con un look magnetico che non è passato inosservato, lanciando quello che si preannuncia essere il tormentone make-up assoluto dei prossimi mesi: le labbra color cioccolato dalla finitura extra glossy e metallizzata. Dimenticate per un attimo i classici rossi vibranti o i nude opachi, perché il marrone intenso, avvolgente e baciato dalla luce è pronto a conquistare le nostre beauty bag.

Back to brown: le labbra marroni e glossy tornano a brillare

Il ritorno del marrone sulle labbra porta con sé un irresistibile richiamo all’estetica degli anni Novanta, ma la vera rivoluzione di questo autunno risiede nella texture e nei riflessi. Miriam Leone reinterpreta questo grande classico scegliendo un finish non solo lucido, ma riccamente tridimensionale. Le sue labbra si vestono di una sfumatura cioccolato fondente illuminata da micro-perle ramate e bronzee, creando un effetto metallico a specchio che cattura ogni raggio di sole. Questa brillantezza estrema, unita a un incarnato squisitamente “glazed”, trasforma una nuance profonda in un dettaglio moderno e succoso, perfetto per accompagnare la transizione dai tramonti estivi ai primi trench della mezza stagione.La notizia migliore, che farà gioire le appassionate di trucco, è che questa sfumatura cioccolato in versione cangiante è estremamente democratica e valorizza davvero ogni tipo di viso. Contrariamente a quanto si possa pensare, il marrone infuso di riflessi caldi è un neutro eccezionale.

Sulle pelli più chiare e diafane crea un contrasto chic e sofisticato, mentre sugli incarnati dorati, olivastri o scuri si fonde in un’armonia cromatica perfetta, esaltando i toni naturali del viso. La lucidità metallizzata del gloss, unita a una base viso fresca e rugiadosa, scongiura il rischio di indurire i lineamenti, mantenendo il volto radioso e mettendo in risalto anche lo sguardo, incorniciato da sopracciglia folte e pettinate verso l’alto con assoluta naturalezza.

Copia la combo labbra di Miriam Leone

Replicare il trucco sfoggiato dalla splendida attrice è semplice e si sposa alla perfezione con la filosofia di un make-up d’impatto ma portabile. Il segreto sta nel creare una leggera definizione sfumando una matita labbra sui toni del marrone caldo e abbiano ad un rossetto dal finish lucido metallizzato nei toni del cacao e del bronzo. Puoi enfatizzare l’effetto specchiato sigillando la tua combo labbra con un gloss volumizzante con microperle per un effetto ancora più tridimensionale e sensuale.

Ecco cosa mettere subito nel carrello per ricreare questa combo labbra autunnale:

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Il resto del viso deve rimanere radioso e quasi nudo: un tocco di illuminante sugli zigomi, un blush scaldato dal sole e palpebre delicatamente lucide completano l’opera.

Ancora una volta, Miriam Leone si conferma non solo una musa per il cinema, ma una vera e propria trendsetter capace di anticipare i desideri beauty con un’attitudine effortlessly chic. Il suo invito ad abbracciare le sfumature calde, metalliche e rassicuranti del marrone è l’ispirazione perfetta per iniziare a rinnovare il proprio look. Lasciatevi conquistare dalla magia di questa golosa nuance e preparatevi a brillare: questa è la stagione in cui le labbra tornano a essere protagoniste assolute.

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