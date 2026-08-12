Georgina Rodriguez, la manicure per il matrimonio con Cristiano Ronaldo è un incanto

Georgina Rodriguez sceglie le milky nails per il matrimonio con Cristiano Ronaldo: una manicure elegante e discreta che conquista per la sua semplicità

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Antonella Latilla

Giornalista, esperta di tv e lifestyle

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

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Georgina Rodriguez, la manicure per il matrimonio con Cristiano Ronaldo è un incanto
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Georgina Rodriguez
Qual è il design della manicure di Georgina? Dove si sono sposati Georgina e Cristiano? Qual è il significato delle fedi scelte?

Dopo settimane di indiscrezioni, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno scelto il più essenziale degli annunci per confermare il loro matrimonio: una fotografia delle loro mani, le fedi appena indossate e pochissimo altro.

Nessuna immagine dell’abito o un ritratto ufficiale degli sposi. E così, inevitabilmente, ogni dettaglio racchiuso nello scatto è finito sotto la lente d’ingrandimento. Compresa la manicure della sposa.

Per il giorno del sì, l’influencer e imprenditrice 32enne ha lasciato da parte qualsiasi eccesso scegliendo le milky nails, una manicure bianco latte delicata, luminosa e leggermente trasparente.

Una scelta sorprendentemente classica per una donna abituata a diamanti importanti, abiti aderenti e look spesso audaci. Nel giorno in cui avrebbe potuto osare, ha preferito sottrarre.

Georgina Rodriguez con la manicure milky nails al matrimonio

Niente nail art elaborata, colori accesi o decorazioni gioiello. La manicure scelta da Georgina per sposare Cristiano Ronaldo è stata tutta costruita intorno a una tonalità bianco latte semitrasparente, con un finish lucido e naturale. Una sorta di punto d’incontro tra la french manicure e le classiche unghie nude: meno netto del bianco coprente, ma più luminoso di un beige o di un rosa naturale.

Sono proprio le milky nails a essere diventate negli ultimi mesi una delle manicure preferite per le nozze. Il motivo è semplice: non rubano la scena all’abito, ai gioielli o al bouquet, ma fanno apparire le mani estremamente curate. Un vantaggio non secondario quando arriva il momento delle fotografie con le fedi.

Il bianco lattiginoso è inoltre una tonalità particolarmente versatile: valorizza differenti incarnati, esalta l’abbronzatura estiva e si inserisce perfettamente nell’estetica del cosiddetto quiet luxury, ovvero quel lusso discreto che non ha bisogno di loghi o decorazioni appariscenti per farsi riconoscere.

Georgina, insomma, sembra aver applicato alla manicure la regola beauty più intramontabile: quando eleganza e semplicità trovano il giusto equilibrio, non servono eccessi per lasciare il segno.

La manicure di Georgina Rodriguez
IPA
La manicure da sposa di Georgina Rodriguez

Ma non è solo il colore ad attirare l’attenzione. A cambiare rispetto ad alcuni dei look sfoggiati in passato è anche la forma delle unghie. Georgina ha scelto una lunghezza più contenuta e una forma a mandorla, capace di slanciare visivamente le dita senza risultare eccessiva.

Una scelta significativa considerando che l’ex commessa di Gucci ha spesso mostrato manicure molto più lunghe e scenografiche. Per il matrimonio, invece, ha preferito una versione più sobria e tradizionale. Le unghie restano abbastanza lunghe da conservare quell’allure glamour che appartiene al suo stile, ma senza arrivare agli estremi delle forme stiletto viste in altre occasioni.

Il matrimonio di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

A rendere questa manicure ancora più importante è il modo scelto dalla coppia per annunciare le nozze. Ronaldo e Georgina non hanno mostrato una fotografia tradizionale del matrimonio. Nello scatto ci sono soltanto le loro mani, le nuove fedi e il grande anello di fidanzamento che il calciatore aveva regalato alla compagna un anno prima.

Anche le fedi seguono la stessa estetica essenziale: semplici anelli d’oro, senza decorazioni vistose, che dialogano perfettamente con il bianco latte scelto per le unghie.

Dell’abito nuziale rimane soltanto un indizio. Nell’immagine si intravede una manica bianca e lunga, anche se lo scatto non permette di ricostruire il modello né di stabilire con certezza tutti i dettagli del vestito.

Per una volta Georgina Rodriguez non ha avuto bisogno di cristalli, colori accesi o manicure XL per attirare l’attenzione: sono bastati un bianco lattiginoso e una fede al dito. La dimostrazione che, persino nel matrimonio di una delle coppie più glamour al mondo, il dettaglio più chic può essere anche il più semplice.

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