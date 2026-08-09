La manicure dell'estate? Sa di gelato, fragole e assoluta spensieratezza: cosa sono le Strawberry Milkshake Nails e perché dovresti assolutamente farle tue

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Strawberry Milkshake Nails, il trend unghie dell'estate 2026

Ammettiamolo: le classiche unghie rosso laccato avranno anche dalla loro un’impareggiabile aura da femme fatale, ma la nostra grande prediletta resta sempre e comunque la manicure nude. E no, non è sempre uguale a sé stessa: esistono infinite sfumature lattee pronte a donarci le mani da principessa che meritiamo, tante che non si avrà mai sufficiente tempo per provarle tutte. Questa estate, però, sappiamo quantomeno da dove iniziare.

La prossima ossessione collettiva arriva direttamente dal bancone di una gelateria anni Cinquanta. D’altronde sappiamo già che l’ispirazione per il nuovo trend di turno può giungere dai luoghi più insospettabili: si chiamano Strawberry Milkshake Nails, e sono ufficialmente il lattiginoso 2.0 del periodo. Parliamo di una transizione cromatica furba, che prende il buon vecchio smalto bianco gesso e lo annega in una soffice nuvola rosa fragola. Il risultato? Una nail art dall’effetto cremoso, che non solo supera l’esame di eleganza in ufficio ma compie un vero e proprio miracolo, amplificando la tintarella. Sì, anche quando si sono trascorse le vacanze all’ombra dell’aria condizionata.

Cosa sono le Strawberry Milkshake Nails e come si realizzano: prodotti essenziali e passaggi

Il mondo della bellezza vivrà anche di cicli e transizioni, ma raramente un’evoluzione è apparsa così golosa e strategica al tempo stesso: per stagioni intere il bianco latte ha dominato i saloni di bellezza, imponendosi come la scelta sicura per chiunque cercasse mani ordinate e versatili. Poi è arrivato il momento di osare, ma senza perdere quel rigore minimalista che salva ogni look.

Come anticipato, la risposta dell’estate 2026 si ispira direttamente ai menù dei diner americani: è proprio alla base spumosa dell’intramontabile bevanda da cui prendono il nome che le Strawberry Milkshake Nails si ispirano.

Non si tratta di un rosa confetto piatto o coprente, bensì di una finitura semitrasparente che lascia intravedere la struttura naturale dell’unghia, regalando grande eleganza a chi la indossa.

La vera magia di tale sfumatura, però, risiede nella sua eccezionale capacità di fare da riflettore per la pelle: i micro-pigmenti freddi della precisa nuance pastello, combinati con la luminosità intrinseca della base bianca, creano un contrasto cromatico netto con il tono dell’epidermide esposta al sole. Ciò significa che la manicure in questione agirà come un vero e proprio amplificatore dell’abbronzatura: adesso ti abbiamo convinta a darle una chance?

Per ottenere la tua Strawberry Milkshake Nail art si parte dal solito presupposto: unghie sane, curate e ben limate. Dopo aver dato una forma regolare ad ognuna di queste, si dovrà quindi pensare a creare una base omogenea che possa accogliere il colore al meglio, senza alterarlo, tramite uno smalto apposito. Dopodiché si potrà procedere a stendere uno strato sottile di bianco latte.

A questo punto sarà la volta del rosa, da scegliere in una gradazione fredda, molto chiara e non eccessivamente coprente: al fine di assicurare quel delicato effetto vedo-non vedo sarebbe consigliato fare una sola passata, ma si può liberamente scegliere l’intensità che si preferisce.

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Ultima ma non per importanza, la fase finale del procedimento coincide con il consueto velo di top coat trasparente, utile a sigillare il lavoro svolto: et voilà, il milkshake è servito. Non resta che gustarselo sotto l’ombrellone.