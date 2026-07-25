Né nero, né marrone: è il mascara grigio l'assoluto must-have dell'estate, approdato nel panorama tendenze per mettere in atto una vera e propria rivoluzione. Ecco perché dovresti dargli una chanche

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Mascara grigio - tendenza make-up estate 2026

Diciamoci la verità: il mascara nero sta al nostro beauty case esattamente come quel little black dress che mettiamo da una vita al guardaroba. Rassicurante, questo è certo, ma forse oramai un tantino prevedibile. Questa estate, però, tutto sta per cambiare: c’è un nuovo trend in città, pronto a ribaltare ogni nostra pregressa certezza.

Un’aria di novità sta spettinando la scena della bellezza della calda stagione, una brezza leggera che invita ad abbandonare i contrasti netti per abbracciare la magia delle sfumature soft. Se pensavamo che per avere uno sguardo da cerbiatta servissero quintali di kajal ultra intenso, stiamo scoprendo proprio adesso di essere rimaste un passo indietro.

Il mascara grigio è approdato nel panorama beauty dell’estate 2026 per mettere in atto un’autentica rivoluzione

Né nero, né marrone. Chi lo avrebbe mai detto che la svolta per uno sguardo magnetico si nascondesse proprio nella via di mezzo per eccellenza? Eppure i social sono letteralmente impazziti per questa transizione cromatica che sta rubando lo scettro al re indiscusso del make-up occhi: stiamo parlando del mascara grigio, che si è inserito a gamba tesa tra le tendenze più calde del momento per insegnarci un piccolo trucchetto del mestiere.

Il segreto del suo successo, infatti, proveniente nientepopodimeno che dai backstage delle sfilate d’haute couture, risiederebbe in una pura e semplice illusione ottica: una sorta di gioco di prestigio estetico, che promette di valorizzare la naturale architettura del viso senza mai appesantirla. Mentre la sua versione più celebre tende a rimpicciolire l’occhio, creando una cornice fin troppo rigida e definita, lui lavora per sottrazione.

La tonalità intermedia attualmente protagonista di TikTok accarezza le ciglia, creando un’ombra vellutata e diffusa che inganna lo sguardo facendolo apparire immediatamente più aperto, fresco e riposato. È lei l’alleata perfetta per quelle bollenti giornate estive in cui la full face rischia di sciogliersi o di indurire i lineamenti sotto la luce diretta del sole.

Ma come è possibile? È presto detto: il suo sottotono freddo possiede la magica capacità di far risaltare il bianco della sclera, rendendolo limpido, brillante e straordinariamente reattivo alla luce. I riflessi azzurri e verdi verranno amplificati a dismisura, mentre le iridi castane acquisteranno una profondità inedita e misteriosa, quasi felina. Provare per credere.

Sulle carnagioni chiare, con le tipiche ciglia bionde o castane chiarissime, il grigio è una vera rivelazione: ne imita l’ombra naturale, definendo senza però creare uno stacco netto. La scelta ideale, quindi, per tutte coloro che con il mascara nero si sentono come catapultate ad un party di Carnevale, mentre percepiscono quello marrone poco valorizzante.

Su incarnati medi, poi, la delicata nuance in oggetto funziona proprio come quest’ultimo ma con un “fattore freschezza” ancor più elevato: ecco che le ciglia sembrano subito più folte, ma il risultato è comunque leggero e per questo adatto anche all’ufficio. Sulle pelli più scure, invece, quello messo in atto è un contrasto controllato, che incornicia l’occhio senza esagerare.

Ebbene, il dubbio è lecito: perché mai dovremmo rinunciare alla nostra zona di comfort, per abbandonarci all’ignoto? Sono gli esperti del settore a rispondere: a quanto pare sperimentare con il mascara grigio farà riscoprire la bellezza di uno sguardo che non ha bisogno di gridare per farsi notare, ammaliando con un semplice, irresistibile battito di ciglia.