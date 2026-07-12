La Golden hour sulla pelle grazie al make-up: tutti i segreti (e i prodotti) per sfoggiare un incarnato abbagliante questa estate

L'estate 2026 ha deciso che il tramonto più bello non si fotografa, ma si indossa direttamente sul volto: tutto quello che devi sapere sulla Golden hour skin, e quali prodotti dovresti accaparrarti prima di partire per le vacanze

Foto di Sara Iaccino

Sara Iaccino

Beauty e Fashion Editor

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

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La Golden hour sulla pelle grazie al make-up: tutti i segreti (e i prodotti) per sfoggiare un incarnato abbagliante questa estate
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Golden hour skin, tendenza make-up estate 2026

C’è chi l’aspetta per scattare la foto perfetta, dove luci ed ombre si tingono di una suggestiva sfumatura dorata che racchiude in sé tutta la potenza della natura, e chi la ritiene il definitivo “traguardo beauty”. Un segreto aleggia nel mondo del make-up questa estate, tra i backstage delle sfilate e il feed dei social, ed è racchiuso nella magia della cosiddetta Golden hour, quel momento in cui tutto sembra perfetto, più bello che mai.

Il make-up dell’estate 2026 è luminoso e suggestivo come il tramonto: cos’è la Golden hour skin

Immaginiamo di poter catturare l’esatto istante in cui il sole bacia l’orizzonte, trasformando ogni cosa con il suo romantico riflesso dorato, e di poterlo trasferire sul viso, per indossarlo ogni volta che lo si desidera. No, non è magia, ma la tendenza make-up più calda — di nome e di fatto — e desiderata dell’estate 2026: la Golden hour skin.

Quest’anno l’ordine perentorio è liberarsi finalmente del mascherone opaco e pesante, quello in stile 2016, per intenderci, per abbracciare una radiosità diffusa, naturale e decisamente abbagliante.

Un trend che non punta a coprire le imperfezioni, piuttosto ad esaltare la texture della pelle attraverso un gioco sapiente di texture luminose e sfumature ambrate che riflettono la luce del sole a ogni minimo movimento del capo.

Il segreto? Una vera e propria rivoluzione delle consistenze: per prima cosa sono banditi tutti quei fondotinta ad altissima coprenza, in favore di skin tint ultra leggere, sieri colorati e BB cream idratanti che lascino intravedere le lentiggini. La base a cui tendere è fresca, quasi bagnata, la tela perfetta, dunque, pronta ad ospitare il sole.

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Il vero protagonista di questa base essenziale è il bronzer in crema: il contouring gelido e geometrico alla Kim Kardashian è oramai un lontano ricordo. Ora le ombre si posizionano dove i raggi colpirebbero naturalmente il viso, quindi sulla parte alta degli zigomi, sul ponte del naso e verso le tempie.

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L’uso del blush, poi, non si limita alle guance ma si espande verso le palpebre: questa estensione conferirà un carattere monocromatico al tutto, intensificando in modo delicato lo sguardo, senza eccedere.

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Il tocco finale, quello senza cui il look non reggerebbe, è l’illuminante, da scegliere rigorosamente liquido o in stick. Le formule odierne sono perfette per il nostro scopo, poiché non contengono glitter grossolani ma micro-perle, capaci di mimare la naturale umidità di un’incarnato sano. Basteranno appena poche gocce, da picchiettare con i polpastrelli sui punti strategici, per accendere il viso con un bagliore paradisiaco.

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Per mantenere questo splendore intatto, senza rischiare di spegnere il riflesso dorato, la cipria va usata con il contagocce e solo nella zona “T”, preferendo invece generose vaporizzazioni di spray fissanti idratanti e rinfrescanti. Anche le labbra seguono questa stessa logica, coerenti con il resto del viso, da esaltare attraverso una brillantezza morbida e tonalità calde che si integrino all’estetica dominante.

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Ebbene, qualora tutto vada secondo i piani, il risultato sarà un beauty look radioso, magnetico e dal non so che di seducente, perfetto per traghettarci con disinvoltura da una giornata in spiaggia all’aperitivo vista mare.

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