Abbiamo trovato i migliori spray fissanti per un trucco impeccabile: sono a prova di sudore e durano a lungo.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Il migliore spray fissante viso da comprare

Sudore, acqua e caldo: il trucco d’estate viene messo davvero a dura prova. Mascara che cola, rossetti che creano sbavature, ma soprattutto la pelle che appare sempre sudata in diverse zone. Cosa fare? La soluzione ci viene offerta dagli spray fissanti per il trucco che offrono una lunga tenuta del make up che dura per tutto il giorno.

Basta una spruzzata di prodotto per un effetto wow: il trucco non cola e il beauty look resterà impeccabile per ore, anche in caso di caldo estremo e sudore (persino al mare!).

Essence Fix & Last 18h Long-Lasting Make-Up Fixing Spray

Economico e super efficace, non sorprende che lo spray fissante di Essence sia fra i preferiti degli utenti su Amazon. La sua formula è arricchita con l’acido ialuronico ed è perfetta per chi cerca un effetto che sia opacizzante. Permette di mantenere il make up impeccabile fino a 18 ore, combattendo l’effetto lucido tipico dell’estate su fronte, naso e mento.

Spray fissante trucco Essence Spray fissante trucco con acido ialuronico

NYX Professional Makeup The Face Glue Setting Spray

Se cerchi davvero un effetto colla allora quello che fa per te è il Face Glue di NYX fra i prodotti più virali del momento. La sua formula è arricchita con sciroppo d’acero ed agenti filmogeni. Offre una tenuta eccellente per più di 24 ore e un grip estremo sul make up, inoltre è waterproof e no-transfer per resistere anche nelle giornate afose o quando sudi molto. Il finish è freschissimo, lascia la pelle vellutata e morbida, con una sensazione di comfort estremo.

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e.l.f. Power Grip Dewy Setting Spray

Pensato per le amanti del finish luminoso, lo spray di e.l.f. è a prova di sudore e con un risultato super glow. A renderlo unico è una formula bifasica, con una base acquosa che ferma il trucco e una componente oleosa che idrata, con aloe vera, squalano e acido ialuronico. Proprio per questo il prodotto va sempre agitato prima di utilizzarlo, creando una nebbia finissima che idrata la pelle e regala un effetto dewy.

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L’Oréal Paris Infaillible 3 Second Setting Spray

Lo spray Infaillible di L’Oréal Paris è fra i più venduti su Amazon per tanti motivi. Fra i suoi punti di forza c’è senza dubbio l’asciugatura velocissima. La sua formula super fine si asciuga infatti in appena tre secondi, creando un sottilissimo velo che rende no-transfer il trucco anche in caso di sudore o acqua sino a 36 ore. Il finish è incredibilmente fissante, satinato e naturale, perfetto anche per chi ha la pelle sensibile.

TIRTIR Mask Fit Make Up Fixer

Frutto degli studi della cosmesi coreana, il fissante per trucco TIRTIR è una garanzia. La sua formula punta tutto su un mix di ingredienti straordinari come l’acido ialuronico e la centella asiatica che leniscono la pelle e la mantengono perfettamente idratata per tutto il giorno. Lo spray infatti crea un film sottilissimo che protegge il trucco da umidità e sfregamenti senza però ostruire i pori della pelle.

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