Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Hailey Bieber

Leggenda narra che, allo scoccar della bella stagione, si risvegli in maniera istantanea in ognuna di noi l’esigenza di sfoggiare quel tipico colorito da post-vacanza in Polinesia. Poco importa se la spiaggia somiglia più ad un lontano miraggio, se è ancora il primo lunedì di giugno o se il nostro fototipo è quello repellente alla tintarella. Spesso e volentieri, per giunta, la realtà è fatta di uffici climatizzati o, al massimo, scottature color aragosta.

Ma non tutto è perduto: la soluzione si chiama beach skin, unisce coolness e salute ed è esattamente quel beauty trend che in questo periodo stiamo vedendo ovunque. A partire dai social. Scopriamola insieme.

La beach skin spiegata dalla A alla Z: come realizzarla e con quali beauty essentials nell’estate 2026

Contrariamente a quanto si possa pensare, il segreto della beach skin non risiede in una miracolosa genetica da surfista, piuttosto in una sapiente illusione ottica che celebra la freschezza assoluta. Hailey Bieber sa. Tutto, ovviamente, comincia da una tela perfettamente preparata: la parola d’ordine è idratazione, diretta responsabile della radiosità a cui aspiriamo.

Ed ecco che la crema viso si dimostra ancora una volta la nostra prima alleata di bellezza, preferibilmente in versione gel, a base d’acqua, di fianco alla protezione solare. È lei il vero scudo invisibile, oggi declinata in formule fluide in grado di regalare un finish luminoso senza spargere tracce oleose.

Via i fondotinta opachi e opprimenti ad effetto mascherone, che comunque sotto il sole finirebbero irrimediabilmente per sciogliersi, benvenuta skin tint: leggerissima, quasi impercettibile e magari anche infusa di acido ialuronico, questa lascerà intravedere la texture naturale della pelle, perfezionandola soltanto.

È solo una volta creata la base perfetta che entra in gioco il vero protagonista di questo trend: il blush. L’obiettivo a cui tendere è riuscire ricreare quel velo di timidezza su naso e gote, quel rossore genuino di chi ha appena trascorso il pomeriggio all’aria aperta.

Le polveri vanno momentaneamente archiviate, quindi, in favore di formulazioni in crema, gel o addirittura liquide che si fondono con l’epidermide fino a diventare un tutt’uno con essa. I colori da prediligere? Oscillano dal pesca vibrante al corallo energetico, fino alle più calde sfumature della terra.

La magia si compie applicando il prodotto tracciando una “W” sul viso, partendo da uno zigomo, sfiorando il ponte del naso e risalendo infine verso l’altro zigomo: è esattamente lì che il sole picchia, ed è esattamente lì che intendiamo concentrare il pigmento. Per rendere il quadro ancor più credibile basterà aggiungere un velo di bronzer sulle tempie e aderente all’attaccatura dei capelli, il che scaccerà immediatamente l’incallito pallore cittadino.

Il tocco finale, quello che trasforma un buon make-up in un’opera d’arte? Le lentiggini: sono sufficienti pochi puntini strategici su naso e guance, realizzati con una penna apposita, rigorosamente taupe o marrone più aranciato, da smorzare subito con i polpastrelli affinché appaiano iperrealistici.

Una piccola dose di illuminante liquido nei punti giusti simulerà, infine, la luce naturale che i raggi del sole donano all’incarnato, mentre una generosa nebulizzata di spray fissante — e idratante — sigillerà il look per tutta la giornata. Il risultato finale sarà un’immagine radiosa, fresca e spensierata, pronta a far credere a chiunque che si sia appena rientrati da un folle weekend a Formentera.