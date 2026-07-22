Addio guance rosa: l'anti-blush è la nuova rivoluzione per un colorito sano e naturale che devi provare subito

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GettyImages L'anti-blush è il trend make up più virale del momento

Se negli ultimi mesi hai passato più tempo a sfumare strati di fard rosa fragola che a fare qualunque altra cosa, potresti soffrire anche tu di una patologia diffusissima sui social: la blush blindness.

Tranquilla, non c’è bisogno di chiamare il medico. Si tratta semplicemente di quella “cecità da blush” che ci colpisce davanti allo specchio, spingendoci ad applicare quantità industriali di pigmento rosa o pesca convinti che “non si veda abbastanza”. Il risultato? Spesso usciamo di casa sembrando pronte per un saggio di danza classica degli anni ’80.

Fortunatamente, il mondo del beauty ha sviluppato l’antidoto perfetto. Si chiama anti-blush trend ed è la rivoluzione in polvere che ridefinirà il tuo concetto di “colorito sano”.

La rivoluzione dell’anti-blush: cos’è e perché sta spopolando

L’anti-blush non significa rinunciare al fard, ma cambiare completamente la scelta dei colori e il posizionamento.

Invece di rincorrere i classici toni accesi del rosa, del corallo o del fucsia, questo trend elegge a protagonisti i colori desaturati, freddi e apparentemente “spenti”: taupe, prugna spento, marroni con una punta di grigio o malva polveroso.

Perché è rivoluzionario? Perché non serve a “colorare” artificialmente le guance, ma a mimare l’ombra naturale che il viso proietta quando è naturalmente sano, riposato e scolpito. Unisce il potere strutturante del contouring alla freschezza del blush, fondendosi con la pelle senza lasciare stacchi netti.

Sta prendendo piede così rapidamente perché risponde al bisogno di un trucco più reale ed elegante: stanche del look “Instagram-heavy”, le appassionate di beauty cercano quell’effetto effortless tipico delle supermodelle anni ’90.

A chi dona questo trend?

La bellezza dell’anti-blush sta nella sua versatilità, ma dà il meglio di sé su:

Sottotoni freddi o neutri : chiunque trovi i classici blush troppo aranciati o finti sul proprio incarnato amerà queste tonalità polverose.

: chiunque trovi i classici blush troppo aranciati o finti sul proprio incarnato amerà queste tonalità polverose. Viso tondo o poco definito : applicato alto sugli zigomi e sfumato verso le tempie, l’anti-blush lifta il viso e lo snellisce otticamente, eliminando l’effetto “guance a pomello”.

: applicato alto sugli zigomi e sfumato verso le tempie, l’anti-blush lifta il viso e lo snellisce otticamente, eliminando l’effetto “guance a pomello”. Amanti del look “no-makeup”: è perfetto per chi vuole sembrare naturalmente radiosa senza che si veda la traccia del trucco.

Se c’è un prodotto che ha dato il via a questa vera e propria ossessione, è senza dubbio il blush in polvere MAC Cosmetics nella tonalità Film Noir. A prima vista, nella cialda, questo prodotto può spaventare: si presenta come un marrone-prugna molto profondo e cupo. In realtà, la magia si compie una volta applicato sulla pelle (specialmente se sfumato con un pennello ampio e leggero). MAC Film Noir si trasforma nell’ombra perfetta, donando una profondità sofisticata e quel colorito sano, “misterioso” e chic che nessun rosa barbie potrà mai replicare. È il re indiscusso dell’anti-blush.

Polveri (e non solo) low cost per ricreare l’anti-blush trend sulla tua pelle

Se vuoi sperimentare questo trend senza alleggerire troppo il portafoglio, abbiamo trovato delle ottime alternative economiche con cui testare l’effetto “anti-blush” sul tuo viso.

Revolution Jelly Bronzer Tint

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Revolution Jelly Bronzer Tint (formula 100% vegana) è un alleato perfetto per l’anti-blush trend. Trattandosi di un bronzer in gel leggerissimo, sostituisce i classici fard rosa accesi con un tocco di calore e un effetto luce del tutto naturale sulle guance. Si fonde con la pelle all’istante per regalare un colorito sano, scolpito ed effortless a prova di blush blindness, lasciando l’incarnato fresco, tridimensionale e incredibilmente chic.

KIKO Milano Smart Colour Blush

La linea di blush Smart KIKO Milano offre polveri sottili e modulabili. Scegliendo le colorazioni più spente e vicine al taupe o al prugna soft, otterrai lo stesso effetto scultoreo e naturale dei brand di lusso.

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Essence Soft Touch Mousse Blush

L’Essence Soft Touch Mousse Blush nella tonalità Rosso Rustico è una chicca low cost pensata per chi cerca un colorito sano al volo. Grazie al suo finish opaco e alla nuance terra-mattonata desaturata, abbandona i classici rosa pop per regalare un’ombra naturale, calda e tridimensionale. La sua texture in mousse soffice si sfuma in un secondo anche solo con i polpastrelli, scolpendo le guance con quel colorito sano e naturale, senza il minimo sforzo

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