Addio effetto crespo in pochi istanti e capelli lisci con una sola spazzolata? Con la spazzola lisciante di ghd si può e la trovate adesso in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Amazon Addio effetto crespo e capelli liscissimi con la spazzola lisciante ghd Glide+ in sconto

Capelli liscissimi senza piastra? Sembra impossibile ma con la spazzola lisciante ghd Glide+ adesso in sconto su Amazon si può, e ve lo garantisce la qualità assoluta di questo tool firmato ghd.

Un dispositivo facile da usare, comodo da maneggiare e che vi permette di ottenere una piega liscia come appena stirata da una piastra, ma con la stessa velocità con cui vi spazzolate i capelli.

Offerta ghd La spazzola lisciante da avere ora

La spazzola lisciante ghd Glide+

Il dispositivo salva chioma, che vi permette di ottenere una piega perfettamente liscia e in pochissimi istanti quando siete di corsa, per esempio la mattina, quando alzarsi può essere difficile e il tempo sembra non esserci amico. Ma anche se volete sistemare i capelli in due secondi per un’uscita improvvisata e per donargli una piega impeccabile con il minimo sforzo possibile. Insomma, la spazzola lisciante di ghd è il tool da avere ora e di cui approfittare. E non solo per il suo prezzo, anche per le sue caratteristiche uniche.

Questa spazzola lisciante, infatti, è dotata di un sistema che mantiene la temperatura di styling ottimale di 185°, perfetta per lisciare perfettamente i capelli in una sola passata e senza creare danni da calore estremo sulla chioma.

Il punto di forza della Glide+

Ma il vero punto di forza della spazzola lisciante ghd glide+ è la sua capacità di eliminare l’effetto crespo dai capelli, grazie alla sua combinazione di setole riscaldate realizzate in ceramiche e al suo ionizzatore integrato, una combo che garantisce risultati professionali su tutte le tipologie di capelli, andando a ridurre in modo importante e visibile l’effetto crespo e frizz sui capelli e donandogli un boost di lucentezza fino al 57% in più del solito.

Una spazzola ottima per una piega dell’ultimo secondo prima di un appuntamento di lavoro o per ritoccare lo styling subiti prima di uscire di casa, e che grazie alle sue forma ovale e all’alta densità di setole anche vicino ai bordi, garantisce un movimento e una piega liscia super naturale in ogni parte della chioma, dalla radice alle punte.

La combinazione tra le setole corte e lunghe, poi, permette di districare e lisciare contemporaneamente ogni ciocca, mentre gli ioni neutralizzano l’elettricità statica lasciando i capelli disciplinati e compatti.

Offerta ghd La spazzola lisciante da avere ora

La spazzola lisciante più amata

Una spazzola lisciante amatissima da chi l’ha già provata, che l’ha definita come” il mai-più-senza per chi va sempre di fretta e vuole riordinare la piega al volo”, ma anche come il tool immancabile per chi desidera avere sempre una piega in ordine e liscia, senza dover usare la piastra e senza doverci mettere troppo tempo. Proprio come fosse un piccolo ritocco al trucco, ma da fare ai vostri capelli.

Insomma, la ghd Glide+ è la spazzola termica professionale pensata per domare, lisciare e riordinare i capelli in modo semplice e veloce, aiutando a ridurre l’effetto crespo e a rendere la chioma più disciplinata e luminosa in pochissimi minuti, sia sui capelli asciutti che ancora umidi, e sempre con la stessa precisione ed efficacia. Il tool da avere adesso e da non lasciare più.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale