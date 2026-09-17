Abbiamo messo a confronto le due piastre per capelli più amate di sempre: chi vince fra ghd e Steampod?

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iStock Photos Le migliori piastre per capelli: ghd vs Steampod

ghd o Steampod? Da tempo ormai c’è un quesito che ossessiona le appassionate di beauty, ma soprattutto chi vorrebbe prendersi cura dei propri capelli, ottenendo risultati professionali anche a casa e senza sforzi.

Fra i prodotti più apprezzati da esperti e creators su Instagram e Tik Tok, tanto da diventare spesso virali, ci sono due piastre, la prima firmata ghd, la seconda L’Oréal Professionelle Paris. Ad una prima occhiata la piastra ghd Chronos e la piastra Steampod di L’Oréal potrebbero sembrare uguali, in realtà arrivano entrambe a risultati eccellenti, rendendo i capelli favolosi, ma in modo diverso.

Da una parte infatti troviamo una tecnologia che sfrutta il calore a secco per regalare la massima precisione, dall’altra uno strumento che usa il vapore per domare il crespo e lisciare.

La piastra ghd Chronos per velocità e liscio perfetto

Offerta Piastra capelli ghd Piastra per capelli professionale Chronos

La piastra ghd Chronos è il top della gamma ghd e una delle più amate su Amazon. Possiede la tecnologia HD Motion Responsive che consente di adattare la potenza dello styling in tempo reale, ottenendo risultati ottimi sin dalla primissima passata.

Le lamelle sono in ceramica ultra gloss e lavorano ad una temperatura di 185 gradi, lisciando la chioma senza comprometterne la salute. Si riscalda in soli venti secondi ed è leggerissima, un dettaglio che rende questa piastra maneggevole e perfetta per realizzare anche styling lunghi. Il cavo di ben tre metri ha uno snodo girevole che facilita i movimenti della mano senza intralciare.

La piastra Steampod con tecnologia al vapore

Piastra capelli Steampod Piastra per capelli con tecnologia a vapore

La piastra Steampod firmata L’Oréal Professionelle Paris punta tutto su una tecnologia a vapore brevettata. Il principio è piuttosto semplice, ma efficacissimo. Il vapore viene rilasciato durante la passata in modo continuo, idratando la fibra capillare e al tempo stesso modellando. Il risultato? Lo stress termico appare ridotto notevolmente rispetto alla piastra tradizionale, lasciando la chioma morbidissima e luminosa.

Le piastra sono rivestite in materiale anodizzato, garantendo un’ottima scorrevolezza e una distribuzione uniforme del calore. La temperatura massima arriva sino a 210 gradi ed è regolabile su più livelli a seconda della tipologia di capello. Il serbatoio dell’acqua si trova sul corpo dello strumento: questa soluzione consente di alleggerire la piastra, rendendola ancora più maneggevole.

ghd Vs Steampod: quale scegliere?

Quale piastra scegliere fra ghd e Steampod? Partiamo da un presupposto importante: si tratta di due prodotti professionali e di altissimo livello. Proprio per questo non esiste una sola risposta per tutti, la scelta sarà senza dubbio legata alla tipologia di capello, ma anche alle abitudini di styling della singola persona.

Se hai una chioma normale e sei sempre di fretta, punta sulla piastra ghd Chronos. Avrai uno strumento di styling di alto livello con risultati assicurati in una sola passata. In più questa piastra, grazie alla sua estrema leggerezza, è l’ideale da portare in viaggio.

Se i tuoi capelli sono crespi, tinti, fragili e difficili da domare, potresti provare la piastra Steampod. Questo strumento è ottimo per chi ha una chioma rovinata, ma vuole comunque realizzare uno styling. Il prezzo è simile ed è possibile acquistare la propria piastra preferita scontata grazie alle numerose offerte di Amazon.

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