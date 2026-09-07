Si riscalda velocemente, crea uno styling impeccabile a lascia i capelli extra lucidi, la piastra ghd Chronos è lo strumento indispensabile se hai poco tempo ed è in offerta

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La piastra ghd Chronos super veloce è in offerta

Se potessimo realizzare un desiderio, per la maggior parte di noi sarebbe quello di svegliarci la mattina con la piega impeccabile. Un desiderio che è realizzabile in parte. Esiste una piastra che ci regala la stessa piega del parrucchiere, ma in tempo record: ghd Chronos. La piastra trasforma una chioma senza forma, in capelli dalla piega incantevole in pochissimo tempo così da guadagnarne sia in riposo che per quel che riguarda il portafoglio.

Il tools super veloce famoso per ridurre drasticamente il tempo che dedichiamo allo styling ora è anche in offerta. La piastra del brand leader nel campo dei capelli se in originale la paghi 399,00€, con l’offerta di oggi arrivi a pagarla appena 220,00€ praticamente uno sconto del 45% che non ti capiterà spesso di avere.

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Perché la piastra ghd Chronos è così veloce

L’oggetto del desiderio di noi pigre si inserisce nella ricerca costante intrapresa dal brand britannico di offrire ai suoi clienti tool altamente tecnologici per la cura dei capelli, senza sacrificare lo styling. Ma cosa ha di così speciale la ghd Chronos da renderla super veloce? Prima di tutto il riscaldamento rapido. Bastano appena 20 secondi e la piastra è pronta per essere utilizzata.

Se questo aspetto non ti ha sbalordito, aggiungiamo un altro asso nella manica della piastra: la tecnologia HD motion-responsive che basa tutto su un semplice algoritmo. Questo monitora costantemente la temperatura delle lamelle mantenendole a 185° C su tutta la superficie a prescindere dallo spessore della sezione dei capelli, dalla tipologia di fusto e dalla velocità con cui la usate sulle ciocche.

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Qual è il legame tra temperatura e velocità? Imprescindibile. Con questa tecnologia basta una semplice passata e sarai pronta per uscire o per andare a lavoro perché avrai uno styling definito. La piastra Chronos poi, ti fa fare sogni sereni non solo perché ti permette di rimanere a letto più tempo, ma anche perché non rovina i capelli. A differenza delle altre piastre che agiscono sui 230° C, la temperatura costante di 185° C preserva la salute del fusto capillare per una chioma sana.

Capelli sani fanno rima con uno styling che dura più giorni, quindi non solo riuscirai ad avere la piega dei tuoi sogni con pochi passaggi, ma non dovrai ripetere o fare piccoli ritocchi nei giorni successivi, praticamente un toccasana per chi ama dormire.

La piastra leggera ed ergonomica

I tool della ghd sono realizzati da professionisti del settore e da ingegneri che anche per quel che riguarda la piastra Chronos hanno voluto creare un apparecchio superiore in ogni dettaglio. Le lamelle realizzate in ceramica di alta qualità ad esempio fanno la differenza: basculanti e ultra-gloss vanno ad aumentare la lucentezza dei capelli fino all’85% riducendo in contemporanea anche l’effetto crespo quasi della metà. Inoltre ritornando alla velocità della ghd il fatto che le lamelle siano perfettamente allineate assicura un controllo dello styling superiore e quindi tempi di realizzazione dimezzati a prescindere dal risultato che vuoi ottenere. La piastra crea look lisci, morbide onde o perfino le intramontabili beach waves, praticamente tutto quello che vuoi in pochissimo tempo e senza spendere una fortuna.

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