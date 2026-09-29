Taylor Swift, ha sbancato gli MTV Video Music Awards 2026 anche con un eyeliner occhi grafico che ha messo in primo piano lo sguardo

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Il cat eye di Taylor Swift è luminoso e moderno

La 43esima edizione degli MTV Video Music Awards 2026 si è appena conclusa e, tra i protagonisti, Taylor Swift non ha di certo deluso le aspettative. La cantante ha portato sul palco del Peacock Theater di Los Angeles una serie di novità. Prima di tutto il riconoscimento come Artist Director Honors, un premio aggiunto quest’anno per il suo talento anche dietro la macchina da presa, poi il suo make-up.

L’artista più premiata di sempre – con trentadue statuette totali – si è presentata sul tappeto azzurro con la versione 2.0 del suo iconico cat eye.

Taylor Swift e il suo immancabile cat eye

La pop star ha scelto una delle manifestazioni più prestigiose della musica per fare un upgrade al suo look. Oltre a dare un taglio alla sua lunga chioma dorata, optando per un long bob biondo cenere con frangia folta, ha deciso di rinnovare il suo cat eye.

Nero, intenso e con la codina lunga all’insù, è impossibile immaginare lo sguardo di Taylor Swift senza questo trucco. La cantante da diversi anni ha scelto di sfoggiare questa versione del cat eye a prescindere dalle mode e dalle tendenze, tanto che è diventato il suo marchio di fabbrica.

Una scelta stilistica che ha dato al suo look un tocco retrò e senza tempo, se pensiamo che l’eyeliner nero sugli occhi è stato sempre accompagnato da un rossetto rosso intenso, in perfetto stile con l’estetica anni ‘50.

Il cat eye di Taylor Swift diventa luminoso

A un primo sguardo, l’eyeliner di Taylor Swift agli MTV Video Music Awards sembra lo stesso, ma la pop star ha deciso di rivisitarlo, dandogli più luminosità. Per farlo ha aggiunto l’eyeliner bianco che, giocando con il contrasto con il nero, va ad accentuare ulteriormente lo sguardo. Una scelta che rende il make-up più moderno rispetto al trucco occhi che la pop star era solita sfoggiare.

Come realizzare il cat eye luminoso di Taylor Swift

Appassionate o meno della discografia di Taylor Swift, la cosa certa è che, ad ogni sua uscita pubblica, molte di noi studiano attentamente il suo look per replicarlo e anche questa volta la pop star ci ha dato una fonte di ispirazione che possiamo realizzare in pochi minuti e sfoggiare in ogni occasione.

Prima di tutto dobbiamo disegnare la classica coda all’insù del cat eye. Per farlo possiamo utilizzare la matita, oppure il liner liquido: l’importante è che sia nero e intenso.

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Se non sei esperta e hai paura di sbagliare, per realizzare una codina degna di Taylor Swift puoi farti aiutare dagli stencil. Con un semplice gesto avrai una linea netta e dritta.

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A dare un tocco moderno al trucco ci ha pensato il kajal bianco, applicato sia nell’angolo interno dell’occhio, sia sopra e sotto l’eyeliner nero, una scelta funzionale che va ad aprire lo sguardo e metterlo in primo piano.



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Per dare ancora più luce al trucco, sulla palpebra mobile è stato applicato un ombretto bianco perlato, a completare il make-up nella rima inferiore la cantante ha scelto una matita color bronzo.

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WUNDERBROW Matita bronzo

Dato che molto probabilmente, l’intento era concentrare l’attenzione sullo sguardo, al posto del classico rossetto rosso fuoco, Taylor Swift ha preferito una tonalità più tenue, un rosa nude dal finish matte che rende il make-up ancora più sofisticato.

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