Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Il contorno occhi con NAD e retinolo è già best seller

Stress, mancanza di sonno, ritmi frenetici e prolungata esposizione a dispositivi elettronici tendono a segnare rapidamente la delicata zona del contorno occhi. Tra zampe di gallina, occhiaie scure e fastidiosi gonfiori, ottenere uno sguardo fresco e riposato sembra spesso un’impresa impossibile senza ricorrere alla medicina estetica. Eppure, il mondo della skincare asiatica ha da poco sfornato un vero e proprio gioiello cosmetico che sta facendo impazzire il web.

Parliamo della NAD+ & Retinol Eye Cream firmata Numbuzin, un marchio pioniere e leader nelle soluzioni skincare a base di NAD+. Questo innovativo siero-crema promette risultati sorprendenti, regalando un contorno occhi più levigato, sodo e luminoso, senza il “peso” di creme eccessivamente corpose.

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La scienza dietro il best sellers: NAD+ e Retinolo “Beginner-Friendly”

Il segreto di questo prodotto da 10 ml risiede nella sua formulazione all’avanguardia. Al centro troviamo il NAD+, una molecola vitale per il metabolismo e la longevità cellulare, che lavora in perfetta sinergia con il Retinolo. Spesso temuto per il suo potenziale irritante, in questo contorno occhi il retinolo è calibrato in una formula beginner-friendly, ovvero perfetta anche per chi è alle prime armi e ha la pelle sensibile. Questa combinazione agisce visibilmente e in modo mirato su zampe di gallina, linee glabellari, rughe delle palpebre e linee sottili sotto gli occhi, restituendo tonicità.

Il cocktail delle meraviglie profuma di 50 Peptidi, Niacinamide e Ceramidi

Per contrastare lo sguardo stanco e le occhiaie, numbuzin ha arricchito la formula con un vero e proprio elisir di giovinezza: ben 50 tipi di peptidi mescolati a niacinamide e ceramidi. Questo mix non solo ha un’azione depuffing (sgonfiante) eccellente contro le borse, ma garantisce un’idratazione profonda, boostando la luminosità della pelle per un finish radioso, sano e rimpolpato (glowy).

Ma chiunque usi regolarmente il correttore sa quanto sia difficile trovare una crema occhi che idrati senza far scivolare via il make-up. La NAD+ & Retinol Eye Cream risolve il problema con una texture ricca ma a rapidissimo assorbimento. Nutre la pelle intensamente senza ungere, creando una base impeccabile che aiuta il trucco a stendersi più facilmente e a durare di più, evitando che il correttore si insinui nelle pieghette. Essendo priva di profumazione (fragrance-free), è ultra-delicata e adatta a tutti i tipi di pelle per un utilizzo quotidiano.

Il verdetto del web: oltre 2.590 recensioni positive

Il successo di un cosmetico si misura dalla soddisfazione di chi lo usa, e su Amazon questo prodotto vanta più di 2.590 recensioni positive. Le acquirenti lo descrivono come una vera e propria svolta nella loro routine di bellezza.

“Ho iniziato a utilizzarlo da poco e sono rimasta davvero soddisfatta,” racconta un’utente entusiasta. “Già dopo i primi utilizzi ho notato un miglioramento nell’aspetto delle piccole rughe, delle borse e del contorno occhi. La zona appare più distesa, levigata e soprattutto con un aspetto più riposato”.

Alcuni lo definiscono ”uno dei migliori contorno occhi che abbia provato. È evidente che non ci si possa aspettare un miracolo, ma il prodotto lascia la delicata zona estremamente nutrita senza ungere.”

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Come utilizzare NAD+ & Retinol Eye Cream in sicurezza

Adatto a tutti i tipi di pelle, il prodotto va inserito nella propria routine quotidiana. Il brand raccomanda, come per ogni cosmetico attivo, di prestare attenzione alle normali norme di sicurezza: evitare di applicarlo su ferite o pelle infetta e interrompere l’uso in caso di rossori o irritazioni anomale dovute all’esposizione solare diretta, conservandolo sempre lontano dalla luce diretta del sole e dalla portata dei bambini.

Se state cercando un “effetto lifting” che illumini lo sguardo, attenui le linee sottili e cancelli la stanchezza con un gesto rapido e confortevole, il contorno occhi di numbuzin al NAD+ e Retinolo potrebbe essere il vostro nuovo mai-più-senza.

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