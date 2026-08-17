Pratico, delicato e dall'effetto box, il balsamo in stick all in one è il prodotto da avere sempre un borsa per donare idratazione e luminosità al viso

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Idratazione ed effetto Botox in un solo gesto con lo stick all in one

Effetto botox in un unico gesto che sembra una coccola sul viso? Il balsamo in stick all in one di Medicube PDNR Pink Collagen Multi Balm stick, è il prodotto che fa al caso vostro. Un balsamo che trovate adesso in sconto e che si passa sul viso nelle zone in cui la pelle ha maggior bisogno di essere rimpolpata, donandole volume e un effetto filler immediato, ma senza bisturi o ritocchi invasivi. Solo con un gesto delicato ma con la massima efficacia possibile.

Offerta Medicube Il balsamo all in one in stick

Il balsamo in stick all in one di Medicube PDNR Pink Collagen Multi Balm stick

Un balsamo che non deve essere inteso come un prodotto unicamente per le labbra, perché di fatto il balsamo in stick all in one di Medicube si applica su tutto il viso, anche nelle zone tendenzialmente più sensibili, come il contorno occhi per esempio, ma agendo sempre con la stessa efficacia e delicatezza, per rimpolpare la pelle e donarle una nuova giovinezza, ogni volta che ne sentite la necessità.

Un prodotto specificatamente formulato per rimpolpare e illuminare il viso, agendo allo stesso modo sulle linee sottili e sulle rughe che si possono formare ai lati della bocca, degli occhi (le famose zampe di gallina), ma anche contro le occhiaie e le aree più rilassate del volto.

Gli ingredienti del balsamo all in one in stick di Medicube

Un balsamo a base di PDNR, un ingrediente amatissimo e super gettonato dalla skincare coreana, dall’effetto rigenerante, riparatore e idratante e con l’aggiunta di collagene, due ingredienti che insieme supportano la riparazione, la compattezza e l’elasticità cutanea. Ma che contiene anche un mix di ingredienti ad hoc per il benessere della cute e per donarle una nuova vitalità:

volufinile , un ingrediente attivo ottenuto dall’estratto della radice di anemarrhena asphodeloides, che agisce con un effetto riempitivo, per garantire alla cute un aspetto più pieno, levigato e rimpolpato nelle zone che hanno perso densità;

, un ingrediente attivo ottenuto dall’estratto della radice di anemarrhena asphodeloides, che agisce con un effetto riempitivo, per garantire alla cute un aspetto più pieno, levigato e rimpolpato nelle zone che hanno perso densità; caffeina, vitamina E e acido ialuronico , per mantenere al corretto grado di idratazione la pelle, aumentandola via via che si utilizza il balsamo all in one di Medicube e riducendo eventuali gonfiori;

, per mantenere al corretto grado di idratazione la pelle, aumentandola via via che si utilizza il balsamo all in one di Medicube e riducendo eventuali gonfiori; NAD, retinolo ed EGF, che insieme agiscono per migliorare la resilienza della cute, levigandola e alleviando rughe e linee sottili.

Offerta Medicube Il balsamo all in one in stick

Come si utilizza per un effetto botox immediato

Un balsamo in stick che vi garantisce una texture della pelle immediatamente rinnovata, luminosa e dall’aspetto più sano, già dopo la prima applicazione. Ma anche un prodotto che si può utilizzare ovunque, durante la classica skincare ma anche all’occorrenza durante il giorno, per ritoccare il viso con un prodotto che la nutra e idrati a fondo e con la facilità che avreste mettendo un normalissimo burrocacao sulle labbra, ma agendo ovunque sul vostro viso.

Un balsamo in stick dall’effetto botox da portare sempre in borsa, sia in vacanza che in città, garantendovi idratazione e benessere e una pelle rimpolpata e rinvigorita fin dalla prima applicazione e con un miglioramento immediato visibile.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale.