Chi è Camillo Agnello, corteggiatore di Uomini e Donne

Camillo Agnello è fra i corteggiatori più amati di Uomini e Donne. Originario di Milano, ha preso parte anche a Temptation Island, facendosi notare grazie al suo fascino. La sua avventura in televisione è iniziata grazie allo show di Maria De Filippi dove è approdato per corteggiare Anna Munafò.

In seguito la tronista ha scelto Emanuele Trimarchi, poco dopo Camillo Agnello è tornato a Uomini e Donne per conoscere Silvia Raffaele, ma la tronista ha abbandonato lo show della De Filippi prima di fare la sua scelta. Nello studio della trasmissione Camillo ha stregato anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti della trasmissione.

Abbandonato il programma, Agnello ha fatto ancora parlare di sè. Ha avuto un flirt con Nicole Biondi, ex corteggiatrice del dating show, in seguito si è legato a Laura Frenna. Una frequentazione che sarebbe andata avanti anche quando lei corteggiava Andrea Damante. All’epoca la love story fece molto discutere quando in studio vennero mostrate alcune foto che ritraevano Laura e Camillo insieme ai tempi della loro relazione.

Laura in seguito abbandonò il programma, arrabbiandosi molto con l’ex corteggiatore, mentre Damante scelse Giulia De Lellis. Dopo l’addio a Uomini e Donne, Camillo Agnello ha vestito i panni del tentatore a Temptation Island. Nel 2017 è sbarcato in Sardegna per mettere alla prova l’amore di alcune coppie. In seguito ha continuato a lavorare come modello e dj, diventando molto influente su Instagram.

Fra i grandi amori della sua vita c’è senza dubbio il suo cane, protagonista di tanti scatti postati sui social e di tanti post dell’ex corteggiatore. “Dovremmo imparare che nella vita non dovrebbe esistere nulla di più semplice e libero dell’amore puro verso qualcun altro – si legge in uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram -. A prescindere da chi o cosa, dal sesso o dalla razza. Questo è il mio amore semplice per te. Che per 11 anni hai reso la mia vita completa e piena in ogni mio singolo giorno”.