“Sono single”, Emanuele Filiberto a Verissimo: la fine della storia con Adriana Abascal

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Emanuele Filiberto

La vita sentimentale di Emanuele Filiberto ha fatto molto discutere nell’ultimo anno: dopo la separazione da Clotilde Courau, il Principe aveva intrepreso una relazione segnata da numerosi tira e molla con la modella Adriana Abascal. Una frequentazione piuttosto turbolenta che, come ha rivelato nel corso della sua ospitata a Verissimo del 20 settembre, si è definitivamente conclusa.

Emanuele Filiberto a Verissimo: “Sono single”

La nuova stagione di Verissimo, condotto come sempre da Silvia Toffanin, ha aperto i battenti il 19 settembre con le interviste a Chanel Totti e Fabio Mario Damato. La seconda puntata dello show, in onda il 20 settembre, promette altrettante sorprese, almeno stando alle anticipazioni. Tra gli ospiti più attesi c’è senza dubbio Emanuele Filiberto, che si è sbottonato nello studio del talk show sulla sua vita sentimentale.

Il Principe, che dal 2025 si frequentava con la modella Adriana Abascal, ha ammesso di essere tornato single: “Abbiamo vissuto un anno e mezzo molto intenso, poi ci sono stati alti e bassi e ci siamo lasciati. Spero – aggiunge – di poterle diventare amico. Adesso è un momento un po’ complicato per entrambi”.

La frequentazione tra l’erede di casa Savoia e l’ex Miss Messico è stata piuttosto turbolenta: conosciutisi nei primi mesi del 2025, i due avevano interrotto la relazione a dicembre dello stesso anno, con un annuncio social (presto cancellato) della stessa Adriana. In diverse interviste avevano comunque lasciato la porta aperta, e ad aprile 2026 erano tornati a frequentarsi. Nonostante le continue voci di crisi, solo lo scorso luglio Emanuele aveva assicurato che lui e Abascal erano ancora una coppia. A settembre, stando alle anticipazioni di Verissimo, qualcosa sembra essersi definitivamente rotto.

Emanuele Filiberto, in che rapporti è con l’ex

Prima di iniziare la relazione con Adriana Abascal, Emanuele Filiberto aveva interrotto il suo matrimonio con Clotilde Courau: “Ci siamo lasciati cinque anni fa. L’amore non c’era più e non volevo vivere in una costante bugia. Il nostro non è mai stato un rapporto aperto e purtroppo, ci sono stati dei tradimenti da parte mia”. Nonostante ciò, il rapporto con l’ex moglie rimane in buoni termini: “Clotilde è una grandissima donna. Abbiamo trovato una nuova serenità. Andiamo avanti con un divorzio amichevole”.

Del tutto infondate, quindi, le voci sull’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota: “Non ho mai detto di voler annullare il matrimonio. Lo trovo un atto abbastanza codardo e in nessun modo era nelle mie intenzioni. Credo molto nel sacramento del matrimonio e non lo farei mai per me, per Clotilde e per le bambine”.

Insomma, le “uniche donne” della vita del Principe sarebbero le due figlie Vittoria e Luisa, rispettivamente di 22 e 20 anni.

Verissimo, gli ospiti del 20 settembre

La puntata di Verissimo del 20 settembre promette non poche sorprese: oltre al Principe Emanuele Filiberto, ci saranno nello studio anche Ilary Blasi, pronta a raccontare il suo matrimonio con Bastian Muller; Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a riprendere il ruolo di inflessibili opinioniste al Grande Fratello Vip e Alessandra Mussolini, che tornerà sul piccolo schermo nell’inedito ruolo di opinionista a Uomini e Donne, fortemente voluta dalla padrona di casa Maria De Filippi.