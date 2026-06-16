La Volta Buona, le pagelle del 16 giugno: Caterina Balivo ricorda il primo amore (9), Emanuele Filiberto di Savoia si pente del tradimento (6)

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IPA Emanuele Filiberto di Savoia

Manca ormai poco alle ferie, ma nel frattempo Caterina Balivo continua a tener compagnia ai suoi affezionati spettatori. Anche nel pomeriggio di martedì 16 giugno, La Volta Buona torna su Rai1 per discutere dei temi più in voga del momento, dal matrimonio di Dua Lipa al furto di cui sono stati testimoni Giorgia e Emanuel Lo. Numerosi e variegati gli ospiti del salotto Rai, seppur un posto speciale spetta oggi al Principe Emanuele Filiberto di Savoia. Diamo i voti a tutti, ad alcuni più generosamente che ad altri.

Emanuele Filiberto di Savoia, il principe showman. Voto: 6

Ospite d’onore di questa puntata de La Volta Buona è il Principe Emanuele Filiberto di Savoia. Ogni volta che credevamo di essercene liberati, lui torna. E tutti gli ospiti de La Volta Buona – a esclusione del rancorosamente coerente Guillermo Mariotto – sembrano esserne contenti. Stefania Orlando, in particolare, subisce il fascino della nobiltà decaduta: elogia il Principe perché saluta prima di andar via, perché racconta della nonna, perché sta seduto composto.

A differenza della bionda showgirl, a noi la minima educazione non basta. Non possiamo negare il talento di Emanuele di intrattenere, la capacità di ricoprire di finta umiltà i racconti di una vita da figlio dell’uomo che fu un tempo destinato a governare il Paese intero. Eppure… eppure simpatico non ci riesce a stare.

Nel salotto Rai è completamente a suo agio, merito anche della confidenza con la conduttrice, che conosce fin dai tempi della scuola. Come sempre, racconta di mamma e papà, della nonna Regina e di un’infanzia lontana da una Terra che in seguito avrebbe riscoperto come sua.

Si rivela papà affettuoso verso le figlie, marito premuroso nei confronti della moglie. Uomo redento che rimpiange i tradimenti passati. Fa tutto bene, mantiene l’aplomb persino quando si torna a parlare di quel Sanremo in cui arrivò secondo e venne quasi accusato di vilipendio allo Stato. È impeccabile, non lo si può criticare in nulla. Eppure, Emanuele Filiberto di Savoia non ci convince. Impossibilitati a bocciarlo, ci limitiamo a un educatissimo 6.

Caterina Balivo fa un tuffo nel passato. Voto: 9

Forse entusiasta all’idea delle vacanze ormai vicinissime, Caterina Balivo è energica e vivace come non mai. In questo martedì di giugno è, in particolare, una partenopea doc. Mentre osserva lo splendido mare campano che fa da cornice al reportage della sua invita, non riesce a trattenere la nostalgia e si spertica in lodi alle bellezze della sua terra.

Di Napoli ricorda anche il primo fidanzatino, compagno di classe – e ancora oggi grande amico – del Principe Emanuele Filiberto di Savoia. È sincera e schietta, coinvolge il pubblico nei ricordi di gioventù e, quando serve, non manca di bacchettare i propri ospiti. E di lanciare anche una frecciatina alla concorrenza.

“Non hai visto la puntata precedente? Eri su Canale 5?” scherza cattivella con il direttore di Vero Nicola Santini. L’estate, insomma, a Caterina fa decisamente bene. Ci piace questo suo lato scatenato e non possiamo fare a meno di dire uno dei voti più alti di questa stagione ormai al termine.

Gabriella Farinon, emblema di eleganza. Voto: 8

La mitica signorina buonasera Gabriella Farinon continua a essere emblema di grazia ed eleganza. Splendida nella sua camicia bianca dalla piega perfetta, ascolta il trambusto creato dagli altri ospiti senza lasciarsi coinvolgere. Sorride dolce alla telecamera, parla poco, le sue parole sono sempre oculate. Quando si esprime, però, dice sempre e soltanto la cosa giusta. Certo il suo contributo non è certo dei più ficcanti, ma très chic. Tres un bell’8.

Guillermo Mariotto sottotono. Voto: 4

Guillermo Mariotto è tra gli ospiti più fedeli de La Volta Buona, ma ci si chiede se continua a prendere parte alla trasmissione per reale interesse o solo per abitudine. Quest’oggi è come se non fosse presente. Si sveglia giusto il tempo di prendere un po’ in giro il Principe di Savoia, che bocciò aspramente ai tempi di Ballando con le stelle (che, nonostante tutto, il programmo lo lasciò da vincitore). E poi torna in silenzio, per tutto il tempo, al punto da farci rimpiangere persino le sue scenate. Bocciato, ma sarebbe più giusto segnar assente.

Il giudizio in generale resta il soprascritto, ma affibbiamo a Mariotto una piccola medaglia. Ci è piaciuto parecchio il suo rimettere in riga il co-ospite Beppe Convertini che commenta in modo lievemente scivoloso l’ultimo sensuale selfie di Elodie e Franceska Nuredini: “Se fossero bruttine non saresti così contento del loro amore”.

Rebecca Vespa e Gianluca Santoni, il bello della diretta. Voto: 10

Menzione speciale merita l’inviata Rebecca Vespa, in collegamento da Positano in compagnia dell’investigatore privato Gianluca Santoni. Sotto il sole cocente di una meravigliosa caletta della Costiera, Rebecca gestisce con encomiabile agilità gli imprevisti della diretta, corre per la spiaggia senza fare una piega e senza mai smettere di tenere testa agli accesi botta e risposta in arrivo dallo studio.

A rendere ancora più piacevole il siparietto è l’investigatore Santoni, che non desina sui racconti piccanti. Le sue storie di tradimenti, intrighi e inganni vacanzieri sono più appassionanti delle pagine dei rotocalchi. Riportatecelo ancora. Un 10 tondo a entrambi – nonostante la cocente invidia suscita dalla location a noi che stiamo ancora in casa.

Flora Canto, sa esser seria quando serve. Voto: 7

Nel pomeriggio di martedì 16 giugno torna a La Volta Buona anche Flora Canto, la frizzante comica romana moglie del collega Enrico Brignano. Flora si rivela indispensabile nel salotto televisivo, le sue battute pungenti alzano il ritmo della conversazione e tengono alto l’umore anche nei momenti di stallo. Le sue doti comiche si adattano alla perfezione nel contesto da talk show, ma non sono di certo le sue uniche doti.

La comica sa quando è il momento di essere seri e lo dimostra quando si parla della possibilità di vietare l’utilizzo dei social network ai minori. Mamma di due bambini che si avvicinano alla pubertà, la questione le sta sinceramente a cuore e ne discute con argomentazioni sagge ed equilibrate. Flora Canto è un’ospite sfaccettata e imprevedibile, cui non possiamo che dare un bel voto.