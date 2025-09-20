Emanuele Filiberto, la prima foto di coppia su Instagram con Adriana Abascal

Prima foto di coppia sui social per Emanuele Filiberto e la compagna Adriana Abascal, l'ex Miss che ha conquistato il Principe

IPA Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal hanno ufficializzato la loro relazione ormai da qualche tempo, eppure fino ad oggi, sebbene siano apparsi insieme in pubblico in più di un’occasione, non si erano ancora mostrati l’uno al fianco all’altro sui social. I due hanno deciso di “uscire allo scoperto” anche su Instagram: il Principe ha pubblicato una serie di scatti del suo weekend con la nuova compagna, dove appaiono mano nella mano.

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal, la prima foto di coppia

Stanno insieme già da qualche tempo, ma fino ad ora Emanuele Filiberto di Savoia non aveva mai pubblicato una foto insieme alla sua nuova compagna sui social. Eppure adesso è giunto il momento di condividere con i suoi follower degli scatti insieme ad Adriana Abascal, ex Miss Messico, modella e imprenditrice che ha conquistato il cuore del Principe.

Del resto i due non hanno più motivo di nascondersi e per questo Emanuele Filiberto ha deciso di postare su Instagram alcune foto del suo weekend in dolce compagnia. L’occasione era il Giro Automobilistico d’Italia, evento al quale ha partecipato per la Scuderia Savoia Cavalleria, di cui è presidente onorario.

“Un weekend indimenticabile, tra motori, eleganza e passione”, ha scritto il Principe a corredo degli scatti che lo ritraggono per la prima volta su Instagram insieme alla splendida Adriana, che gli stringe la mano sorridente al suo fianco.

Anche l’imprenditrice ha voluto esprimere davanti al mondo tutta la sua felicità, commentando le foto pubblicate dal compagno: “L’esperienza più magica e indimenticabile… e io la più fortunata ad avere accanto a me il pilota più affascinante al volante”.

Il Principe e l’ex Miss Messico hanno deciso di non nascondersi più e vivere la loro storia d’amore alla luce del sole, senza negarsi agli occhi dei follower, che hanno ricoperto di complimenti la coppia. “Siete bellissimi, e senza modestia, sicuramente sareste potuti essere i reali i più belli d’Europa!!! Avreste messo al secondo posto persino i principi del Galles”, ha commentato un’utente.

La storia d’amore di Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal

La loro relazione è ufficiale dallo scorso maggio, ma Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal stanno insieme già da inizio anno. Fu lo stesso Principe a confessare che il matrimonio con Clotilde Courau era un capitolo chiuso, rivelando di essere separato da “tre, forse quattro anni”.

I due si sono conosciuti tramite amici in comune: “Ci hanno presentato a Gstaad , dove Adriana va da circa quindici anni. E io, che vivevo lì, non l’avevo mai incontrata. Questa è la vita! È un grande sostegno per me, una persona con cui vado molto d’accordo e con cui posso parlare. Siamo molto uniti e molto felici“, aveva raccontato.

Emanuele Filiberto si è presentato a molte occasioni ufficiali con al suo fianco la nuova compagna, per la quale ha solo parole di stima: “Adriana è una donna molto intelligente che ha già svolto molte attività caritatevoli in prima persona. Apprezza anche la dimensione tradizionale di questi eventi, legata all’idea di aiutare gli altri”. L’intesa tra loro è perfetta: “Comunichiamo molto. Le chiedo spesso consigli, sia sul mio lavoro che sugli ordini. Infatti, mi aiuterà a creare una delegazione degli ordini dinastici in Messico, dove non ci eravamo ancora stabiliti. Conosce molte persone influenti lì che potrebbero sostenere i nostri sforzi”.