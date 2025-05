Emanuele Filiberto di Savoia ufficializza per davvero la storia con Adriana Abascal: foto condivise

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal ufficialmente insieme alla cena degli Ordini Dinastici. Lei seduce il Principe in Dior

Emanuele Filiberto di Savoia ufficializza per davvero la relazione con Adriana Abascal, presentandosi alla cena di gala degli Ordini Dinastici ad Osaka con lei. Dunque, con questa uscita ufficiale, ad un evento istituzionale, di fatto il Principe conferma che la sua compagna è l’imprenditrice messicana, per quanto non abbia ancora divorziato dalla moglie, Clotilde Courau. Ma procediamo con ordine.

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal alla cena di gala

La relazione di Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal è iniziata un po’ in sordina. Infondo, lui è un uomo sposato, ma questo non gli ha impedito di frequentale l’ex Miss Messico. All’inizio i due si nascondevano. Quando furono paparazzati a Madrid, erano evidentemente sorpresi. Il Principe subito dopo fece un’intervista in cui ribadì che era ancora innamorato della moglie, Clotilde Courau, anche se vivevano separatamente.

Poi sono stati fotografati insieme al Ballo del Doge a Venezia e più venivano paparazzati insieme, più era era impossibile per Emanuele Filiberto minimizzare la relazione. Alla fine ha dovuto ammettere di essere innamorato di Adriana e che il suo matrimonio era di fatto finito. Anche se probabilmente lui e Clotilde non divorzieranno mai, seguendo l’esempio di Carolina di Monaco ed Ernst August di Hannover.

Comunque, alla fine Emanuele Filiberto e Adriana hanno ceduto all’evidenza. E oltre ad ammettere la relazione, sono andati insieme a un evento di rappresentanza. Si è trattato della cena degli Ordini Dinastici a Osaka, in Giappone. Il Principe si è fatto accompagnare dalla nuova compagna che era strepitosa.

Adriana Abascal seduce Emanuele Filiberto di Savoia in Dior

Adriana ha indossato per la serata di gala un abito lungo in velluto nero di Dior, con decoro prezioso sul girocollo, borsa-gioiello, scarpe basse e capelli raccolti. Magnifica.

Per celebrare l’uscita con il Principe, la Abascal ha condiviso le foto della serata in compagnia del suo amore sul suo profilo Instagram. Probabilmente è la prima volta che i diretti interessati pubblicano sui sociali scatti che li ritraggono insieme.

La nuova coppia suscita grande successo tra i follower dell’ex Miss Messico, incantati dal look sofisticato di lei.

Emanuele Filiberto di Savoia conferma tutto

Emanuele Filiberto ha confermato la sua relazione con Adriana dicendo: “Adriana ed io andiamo molto d’accordo. Ognuno vive la propria vita e lavoriamo molto. Siamo molto felici quando ci incontriamo di nuovo, che sia a Monaco, in Italia, in Spagna o a Parigi“.

Mentre per la moglie Clotilde Courau, il Principe ha solo belle parole, ribadendo che comunque si vogliono bene, ma ha voluto chiarire la sua storia con Adriana per essere giusto nei confronti della sua consorte e madre delle sue due figlie.