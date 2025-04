Fonte: IPA Emanuele Filiberto e Adriana Abascal

Prima uscita pubblica per Emanuele Filiberto e Adriana Abascal. Elegantissimi, raggianti e sorridenti davanti agli obiettivi dei fotografi, il Principe e l’ex modella, oggi produttrice e conduttrice, sono stati protagonisti a Palazzo Ruspoli a Roma, per presenziare alla cena di gala per il Concerto di Omar Harfouch al Parlamento Italiano.

Il debutto di Emanuele Filiberto e Adriana Abascal

In un contesto di grande prestigio Emanuele Filiberto di Savoia, 52 anni, ha fatto il suo debutto ufficiale con Adriana Abascal, 54 anni. La coppia è apparsa sorridente e affiatata: un’uscita che rappresenta un passo significativo per il Principe, che ha di recente confermato la sua separazione dalla ex moglie, Clotilde Courau.

La relazione con Adriana sembra aver portato una nuova luce nella vita di Emanuele Filiberto, finalmente pronto a mostrarsi in pubblico con la sua nuova compagna, a lungo al centro di pettegolezzi. Adriana Abascal, nata e cresciuta in Messico, ha conquistato il cuore del Principe e ha dimostrato di essere una partner di grande supporto.

Durante la serata a Palazzo Ruspoli, la coppia ha condiviso momenti di gioia e complicità, evidenziando la loro sintonia e il legame che si è creato tra di loro. Che appare davvero molto forte e intenso.

Per la sua prima uscita in pubblico con Emanuele Filiberto, Adriana ha raccolto i capelli in un elegante chignon che le incorniciava i lineamenti perfetti del viso. Elegante tubino nero e alcuni tocchi di colore per dare luce al look.

Adriana ha infatti sfoggiato dei tacchi a spillo viola e una giacca bianca che ha poi tolto nel corso della serata. A completare l’outfit degli orecchini pendenti piuttosto appariscenti e una pochette. Outfit scuro anche per il Principe di Casa Savoia, eccezion fatta per la camicia immacolata.

Fonte: IPA

Chi è Adriana Abascal

Emanuele Filiberto e Adriana Abascal si sono conosciuti a Siviglia, durante una sfilata di moda. A quanto pare tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato il Principe ad ufficializzare la separazione da Clotilde Coreau, la madre delle sue figlie Vittoria e Luisa, e a dichiararsi apertamente alla modella e imprenditrice sudamericana.

“Con lei sono molto felice – ha dichiarato Emanuele Filiberto – Di me che devo dire? Quando le storie finiscono, bisogna andare avanti rispettando le persone che ami. Credo che le mie bambine, oggi, sappiano che è importante che il padre sia felice e abbia trovato una persona con la quale sta bene”.

Fonte: IPA

Adriana Abascal López-Cisneros, nata il 31 ottobre 1970 in Messico, è un’ex modella apparsa sulle copertine di prestigiose riviste internazionali come Elle, Vogue, Marie Claire, Hola! e Vanity Fair. Nel 1988 ha conquistato il titolo di Señorita México (Miss Messico) e l’anno successivo ha partecipato a Miss Universo.

Come Emanuele Filiberto di Savoia, anche Adriana ha alle spalle un matrimonio importante. Anzi tre. L’Abascal è stata sposata per otto anni con Emilio Azcárraga Milmo, soprannominato El Tigre, un influente uomo d’affari che ha dominato il panorama dei media in Messico attraverso il suo impero, il Grupo Televisa.

Nonostante i 30 anni di differenza tra loro, le critiche e i pregiudizi, Adriana è diventata poco più che ventenne la quarta moglie di Azcárraga ed è rimasta al suo fianco fino alla fine dei suoi giorni. Il produttore è morto a causa di un cancro e Adriana è rimasta vedova a soli 28 anni.

Dopo la morte del marito, l’Abascal ha ereditato un’ingente fortuna che le ha permesso di ridefinire il suo futuro. Ha ricevuto in dono il lussuoso yacht su cui è morto il magnate, l’ECO, un’imbarcazione lunga 74 metri e valutata 57 milioni di euro.

Per Adriana non solo un simbolo di opulenza ma anche un luogo intriso di storia personale. “Lì ha visto Emilio morire, ma ha anche trascorso momenti meravigliosi con i suoi amici. Ha ospitato tutti, da Gloria ed Emilio Estefan a Julio Iglesias e allo stesso Re Juan Carlos“, hanno riportato i media spagnoli.

In cambio della cessione alla famiglia Azcárraga della quota del 16% di Televisa che Emilio gli aveva lasciato, Adriana ha poi ottenuto un ingente risarcimento economico, nonché proprietà in Messico, ad Acapulco e a New York, oltre ad azioni delle filiali del gruppo.

Fonte: IPA

Con questa nuova stabilità finanziaria, Adriana ha cambiato vita e si è trasferita in Europa, dove ha conosciuto Juan Villalonga, ex direttore di Telefónica e figura influente nel mondo degli affari e della politica, nonché stretto alleato dell’ex presidente spagnolo José María Aznar.

Adriana e Juan si sono sposati nel 2001 e hanno avuto tre figli: Paulina, Diego e Jimena. Il divorzio è poi arrivato nel 2010 e l’Abascal si è sposata successivamente una terza volta con il dirigente francese Emmanuel Schreder. Anche questo rapporto è giunto al termine e prima di incontrare Emanuele Filiberto, Adriana ha amato per un periodo piuttosto breve il gallerista belga Max Falkenstein.

Per quanto riguarda il lavoro, Adriana Abascal è una modella, attrice, produttrice di soap, scrittrice e imprenditrice. Il suo amore per la moda e l’arte l’hanno portata a fondare il marchio di calzature di lusso Skorpios, nome che evoca il suo segno zodiacale e l’isola greca legata alla storia d’amore tra Aristotele Onassis e Jackie Kennedy.

Tra le tante cose, Adriana è anche un’appassionata collezionista d’arte. Insomma, una personalità poliedrica, affascinante e irresistibile.