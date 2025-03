Emanuele Filiberto di Savoia parla di Adriana Abascal: “Bisogna andare avanti”

Fonte: IPA Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia

La storia tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal è ormai ufficiale: sono stati visti sempre più spesso insieme, come in occasione del Ballo del Doge a Venezia, uno degli eventi più importanti ed esclusivi della città. Con lei ha ritrovato il sorriso, dopo aver confermato la separazione dalla moglie Clotilde Courau, con cui comunque ha mantenuto un ottimo rapporto. E ora, in un’intervista, ha confermato di essere “molto felice”.

Emanuele Filiberto di Savoia parla di Adriana Abascal

Per Emanuele Filiberto di Savoia, l’ultimo periodo è stato tutt’altro che facile. Un anno duro, per lui, dopo la scomparsa dell’amato padre Vittorio Emanuele di Savoia il 3 febbraio 2024: ha sostenuto la mamma Marina, e oggi si dice sollevato, perché si è ripresa e può ancora trascorrere del tempo con lei. Al suo fianco c’è anche una nuova compagna, ovvero Adriana Abascal, la donna misteriosa che gli ha permesso di tornare a sorridere e di andare avanti. Ed è questo la chiave: per quante cose terribili possano accadere nelle nostre esistenze, il nostro compito rimane quello di andare avanti giorno per giorno, voltando pagina.

Durante un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato di mamma Marina Doria, ma anche della sua attuale situazione sentimentale. Alla domanda se è possibile definire Adriana Abascal la sua nuova “compagna”, ha risposto semplicemente di scrivere che è “molto felice”. E ha aggiunto: “Di me che devo dire? Quando le storie finiscono, bisogna andare avanti rispettando le persone che ami. Credo che le mie bambine, oggi, sappiano che è importante che il padre sia felice e abbia trovato una persona con la quale sta bene”.

La storia tra Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal

A gennaio 2025, dopo diverse speculazioni su presunti tradimenti, Emanuele Filiberto di Savoia ha messo un punto alla questione, rivelando di essere separato da “tre, forse quattro anni”. Quindi, lui e Clotilde Courau non sono affatto una coppia aperta, termine che invero non trova affatto carino, ma, anzi, piuttosto brutto. “Preferisco parlare di una coppia in cui c’è grande rispetto reciproco. Viviamo in due Paesi diversi, facciamo lavori molto diversi; io non voglio rinchiudere mia moglie nel mio mondo così come lei non vuole rinchiudermi nel suo. Ma ci vogliamo bene e ci rispettiamo profondamente”.

Dunque, non ci sono ormai più motivi per nascondersi: Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal sono una “coppia”, se così si può dire, due persone che hanno scelto di trascorrere il loro tempo insieme, rendendosi felici a vicenda. Paparazzati al Ballo del Doge, questo è solo l’inizio della loro storia agli occhi del mondo. Non poche settimane fa, sono stati sorpresi in dolce compagnia al front row di una sfilata a Siviglia: non c’è voluto molto prima che si parlasse di relazione. La notizia è stata lanciata prima da La Otra Crónica e in seguito da Hola!. Al pari di Emanuele Filiberto, anche la Abascal si dice entusiasta della relazione, che durante i primi tempi hanno vissuto lontani dai riflettori, in totale discrezione.