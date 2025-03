Emanuele Filiberto di Savoia, mano nella mano con l’amante a Venezia

Fonte: IPA Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal

Emanuele Filiberto di Savoia non ha resistito alla tentazione del ballo in maschera, ma a Venezia ci ha portato Adriana Abascal e non sua moglie Clotilde Courau.

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal al Ballo del Doge

Emanuele Filiberto di Savoia e l’imprenditrice messicana Adriana Abascal qualche giorno fa sono stati tra i protagonisti dello sfarzoso Ballo del Doge in occasione del Carnevale di Venezia. Dunque, il Principe non si fa più problemi a mostrarsi in pubblico con la donna che gli ha rubato il cuore, malgrado sia ancora ufficialmente sposato con l’attrice francese Clotilde Courau.

Emanuele Filiberto ha indossato per l’occasione uno sfarzoso costume rosso e oro, con un copricapo importante, gli occhi truccati, mentre la sua amante ha optato per un magnifico abito rinascimentale rosa e oro, una maschera scintillante che le nascondeva lo sguardo e un complicato copricapo di piume bianche.

Una coppia magnifica che ha deciso di non nascondere più il suo amore, anche se il Principe è ancora formalmente sposato. A gennaio aveva dichiarato che lui e sua moglie Clotilde si amano ancora anche se abitano in due città diverse e ogni volta che si ritrovano sono felicissimi di stare insieme.

Emanuele Filiberto di Savoia non nasconde più l’amante

I primi rumors sulla storia clandestina tra il Principe e l’imprenditrice risalgono al 2023. D’altro canto è difficile resistere al fascino di Adriana, Miss Messico nel 1988, quarta classificata a Miss Universo, e dotata di un grande senso degli affari.

I due evidentemente stanno bene insieme e le voci su di loro si sono fatte più insistenti negli ultimi mesi, le foto insieme in Spagna, le frequentazioni assidue hanno costretto Emanuele Filiberto a confermare questa relazione d’amore e in parte a rivedere le sue precedenti affermazioni circa il suo matrimonio, sottolineando che con la moglie sono ormai separati da tre anni.

La presenza di Adriana al Ballo del Doge sono una conferma di questa seconda versione. Lei ed Emanuele Filiberto felicemente innamorati in una delle città più romantiche al mondo, Venezia dimostrano che la loro non è una semplice avventura, ma evidentemente sono innamorati e lo vogliono rendere pubblico, tanto che non solo vanno alle feste insieme ma si concedono anche delle passeggiate diurne abbracciati, mano nella mano e non hanno più paura di farsi fotografare dai paparazzi di mezza Europa.

Intanto, se Emanuele Filiberto ha parlato apertamente del suo amore per Adriana e del suo matrimonio, evidentemente ormai finito, Clotilde Courau nelle recenti interviste che ha rilasciato non ha mai fatto cenno in modo esplicito al marito. È più concentrata su se stessa e sul suo lavoro di attrice. Adesso è impegnata a teatro a Parigi con uno spettacolo che si chiama, La Verité, e ha rivelato che ha un progetto per il suo futuro, quello di riprendere gli studi e laurearsi. Di relazioni extra coniugali sue o del marito per ora non ne parla.