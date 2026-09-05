Re Carlo lascia sola Camilla durante la visità più cara alla madre Elisabetta II

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IPA Camilla in visita al cavallo della Regina Elisabetta

Dagli impegni istituzionali più alti, alle visite alle realtà cittadine più piccole e settoriali: la Regina Camilla non si risparmia di certo e ha recentemente visitato l’Ebony Riding Club di Brixton, nella zona sud di Londra – di cui è presidente dal 2009. Un appuntamento mancato invece da Re Carlo, che ha lasciato spazio alla passiona della Regina consorte, dedicandosi ad altri impegni reali. In un momento molto delicato per la monarchia, che dopo l’allontanamento dalla corona dell’ex Principe Andrea deve affrontare il ritorno in UK di Harry e Meghan Markle, che richiede la pazienza e l’esperienza di una coppia solida, che di difficoltà ne ha già affrontate parecchie.

Il saluto al cavallo di Elisabetta II

Durante la visita nell’amato maneggio, Camilla ha dato delle caramelle alla menta a Taylor, una cavalla di 17 anni che accompagnava la defunta Regina Elisabetta e il suo amato pony di razza Fell, Emma, ​​nelle loro passeggiate quotidiane insieme al capo stalliere Terry Pendry. All’inizio dell’estate, Taylor – una cavalla nera di 17 anni – si è trasferita a Brixton dalle Royal Mews insieme a un’ex cavalla da carrozza di nome Margate, affettuosamente chiamata Maggie.

“Dove sono le mie caramelle?”, ha detto Camilla sorridendo mentre le sono stati presentati entrambi gli animali, fermandosi ad accarezzarli e per offrire i dolciumi. Maggie, una cavalla di razza Cleveland Bay nata ad Hampton Court e addestrata al traino di carrozze, ha prestato servizio presso le Royal Mews fino al periodo successivo all’incoronazione. A causa di un infortunio, non era più in grado di trainare carrozze. Tuttavia, dopo una pausa di tre anni, è stata data in comodato d’uso a un ente di beneficenza insieme a Taylor. Attualmente, entrambe vengono impiegate per insegnare ai bambini e ai giovani del luogo a cavalcare e a prendersi cura dei cavalli.

Alla Regina sono state mostrate le scuderie del centro, dove le barriere che separavano i cavalli sono state parzialmente rimosse per favorire la socializzazione tra gli animali. La modifica è stata introdotta dopo che uno dei cavalli, Tommy, si rifiutava di coricarsi durante la notte. L’ambiente più aperto ha però migliorato notevolmente il benessere degli animali, garantendo a tutti un riposo migliore. “Tommy è molto più rilassato e si sente al sicuro”, ha riferito alla Regina la volontaria Sarah Cope.

La visita della Regina alla scuola con il vestito a tema

La Regina, che per l’occasione ha indossato un abito bianco con stampa animalier firmato Fiona Clare, ha poi incontrato gli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria Corpus Christi di Brixton Hill. I ragazzi hanno partecipato al programma scolastico del centro, imparando a cavalcare, a prendersi cura dei cavalli e a pulire le scuderie.

La preside Jean Connery le ha detto: “È meraviglioso per i bambini. Non avrebbero mai l’opportunità di fare un’esperienza del genere ed è davvero prezioso per la loro autostima. Siamo molto fortunati ad avere questa realtà proprio a due passi da noi”. La Regina, che aveva inaugurato l’attuale centro 25 anni fa, ha incontrato anche i volontari che hanno contribuito a creare un nuovo spazio comunitario sotto una ex arcata ferroviaria della struttura e che stanno formando altre persone affinché prestino servizio di volontariato con i cavalli e a supporto dei gruppi della comunità.

Più tardi, Camilla ha assistito a una dimostrazione di equitazione nel maneggio offerta da Adam Bentallah, 12 anni, in sella a Taylor, e da Isaiah Clayton, 16 anni, su Maggie. Successivamente, ha consegnato a entrambi dei trofei per premiare il loro impegno e la loro dedizione.