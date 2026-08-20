Re Carlo, Camilla rivela per la prima volta il suo tormento privato per la diagnosi di cancro

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IPA Re Carlo e Camilla

Il silenzio a volte è la promessa più difficile da mantenere, anche se si ha la testa coronata e la riservatezza fa parte della tua vita quotidiana. Lo ha confermato la Regina Camilla, che, per la prima volta, ha parlato per la prima volta del suo tormento nell’affrontare la diagnosi di cancro di Re Carlo durante una visita a Maggie’s, un ente di beneficenza per malati oncologici, pochi giorni prima dell’annuncio pubblico.

Camilla ha raccontato la difficile esperienza emotiva di dover mantenere il segreto sulla scioccante notizia riguardante la salute del marito, prima che questi la rivelasse al resto del mondo. La Regina ha continuato a svolgere i suoi impegni istituzionali visitando un centro di supporto oncologico Maggie’s nel 2024, quando era già a conoscenza della diagnosi di Carlo ma l’opinione pubblica non lo sapeva ancora.

Le parole di sofferenza di Camilla

In un breve filmato realizzato in collaborazione tra Buckingham Palace e Maggie’s per celebrare il trentesimo anniversario dell’ente benefico, Camilla ha rivelato come ha vissuto la necessità di affrontare in privato la difficile notizia riguardante la salute del marito. La Regina ha descritto il “forte desiderio di sfogarsi”, affermando che “ovviamente non potevo farlo”, e ha definito “piuttosto difficile” l’esperienza vissuta due anni fa. Ha rivelato di essere stata “sul punto di dire qualcosa”, ma di aver ritenuto che non fosse il momento giusto.

Camilla ha anche parlato del suo contributo nell’assistere il marito, ma ha ricordato come il Re abbia continuato a lavorare senza sosta dopo la diagnosi, come modo per affrontare la situazione. “Nulla lo ha fermato. Ha semplicemente detto: ‘Questa è la mia strada. L’affronterò'”, ha raccontato lei. Dame Laura Lee, amministratrice delegata di Maggie’s – ripresa mentre conversava con Camilla a Clarence House – ha elogiato la Regina per il suo coraggio in occasione dell’impegno pubblico del 2024.

Camilla, presidente di Maggie’s, ha inaugurato ufficialmente il nuovo centro dell’organizzazione presso il Royal Free Hospital di Londra il 31 gennaio 2024, mentre il Re stava affrontando la convalescenza dopo un trattamento per l’ipertrofia prostatica. Nel film è emerso che a Charles era già stata diagnosticata, all’epoca, una forma di cancro non specificata; la notizia è stata poi comunicata alla nazione dal Palazzo cinque giorni più tardi, il 5 febbraio.

Come sta Re Carlo

Rispetto alle condizioni di salute del sovrano settantasettenne, che si trova tuttora in cura per il tumore, sembra che queste stiano continuando a evolvere in modo molto positivo. Alla fine dello scorso anno, Re Carlo stesso aveva annunciato con soddisfazione la notizia che il suo programma di trattamenti sarebbe stato ridotto.

La Regina ha detto: “Ricordo di aver visitato un centro Maggie’s subito dopo la diagnosi del Re. “All’epoca nessuno poteva dire nulla. È stato piuttosto difficile. Stavo quasi per dire qualcosa ma, sa, sentivo che non era il momento giusto per parlarne. Ho guardato tutte le persone che soffrivano e tutti i loro legami, e credo che questo mi abbia fatto capire ancora di più quanto fossero importanti questi luoghi”.

Parlando delle conversazioni avute con i visitatori del centro durante l’incontro, ha detto: “Li stavo quasi interrogando. Non volevo essere troppo invadente. Di solito, quando entravo, mi limitavo a parlare con loro, ma… non so, ho avuto la sensazione che fosse qualcosa di molto più profondo”. Carlo ha ripreso gli impegni pubblici nell’aprile 2024, a meno di tre mesi dall’inizio delle cure. È noto per essere un instancabile lavoratore; la Regina ha già raccontato in passato come lui “non voglia rallentare né ascoltare i consigli”, nemmeno dopo la diagnosi.

“La questione non mi aveva mai toccato direttamente in famiglia; poi, all’improvviso, arriva la diagnosi per tuo marito e pensi: ‘Cielo, ho parlato con tante persone e ora tocca a me: ho un familiare da assistere, devo prendermi cura del mio povero marito e cercare di comprendere tutto questo'”.