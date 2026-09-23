Re Carlo, la Monarchia è nel caos e Meghan Markle va al pub

Re Carlo è nel caos più totale dopo le accuse di Charles Spencer e Meghan Markle ne approfitta per un'uscita al pub con le amiche

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Meghan Markle

Re Carlo sta attraversando una nuova fase turbolenta del suo regno con la pubblicazione del libro di Charles Spencer, Canto del cigno. Mia sorella Diana. Così, mentre la Famiglia Reale tenta di arginare le polemiche in corso, Meghan Markle se ne va al pub con le amiche.

Re Carlo in difficoltà per colpa del fratello di Diana

Re Carlo probabilmente non si aspettava conseguenze così catastrofiche dovute alla pubblicazione del libro di memorie di Charles Spencer che fa un ritratto impietoso del Sovrano, accusandolo di aver pronunciato all’indomani della morte di Diana frasi agghiaccianti come: “Presto verrà dimenticata”.

La situazione è apparsa così compromettente che Carlo ha deciso di intervenire nella polemica e poi avrebbe convocato una riunione d’urgenza a porte chiuse con William per definire la strategia da adottare nel tentativo di far rientrare il problema.

Ma per ora gli sforzi non hanno ottenuto i risultati sperati, dato che il libro è praticamente un best seller non solo in Gran Bretagna. Però, non tutti sono dalla parte del Conte Spencer. La violenza verbale che usa contro Carlo e, perfino, contro William e Harry, non è condivisa da tutti e c’è già chi ne prende le distanze.

Nel frattempo, se Carlo ha replicato pubblicamente alle accuse dell’ex cognato, sia William che Harry hanno preferito il silenzio, concentrandosi entrambi sui loro lavori.

Meghan Markle se ne va al pub

Così, mentre a Corte imperversa il caos, Meghan Markle dimostra di essersi adattata perfettamente alla nuova vita britannica.

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