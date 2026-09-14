Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 15 settembre 2026: Valter viene licenziato

Ufficio stampa Rai I protagonisti de "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 7. Ecco le anticipazioni di martedì 15 settembre 2026

Nella puntata precedente

Johnny parteciperà ad una manifestazione contro la guerra in Vietnam, ma non andrà da solo: con lui ci saranno Valter e Marcello. Per Mimmo si apre una possibilità lavorativa interessante, ma il ragazzo teme di fare uno sgarbo a Ciro. Elisa è costretta a richiamare Irene che tende a comportarsi da capocommessa. Dopo la sconvolgente scoperta, l’equilibrio a Villa Guarnieri si è rotto: Odile e Marta decidono di affrontare insieme Umberto e Adelaide.

Anticipazioni della puntata del 15 settembre 2026

Un arrivo inaspettato trattiene Marta a Villa Guarnieri. Valter viene licenziato per non essersi potuto presentare al lavoro dopo una notte trascorsa in questura e Johnny cerca di aiutarlo. Marcello vorrebbe che Paradiso Donna prendesse una posizione sulla guerra in Vietnam, ma la redazione non è d’accordo. Iacopo intende presentare i suoi abiti alla sfilata della Camera Nazionale della Moda Italiana, ma Odile si mostra prudente. Anita assiste a un’accesa discussione tra Adelaide e Umberto.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 14 al 18 settembre 2026.