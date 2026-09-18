Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 21 settembre 2026: l’idea di Irene può funzionare

Irene ha un'idea per risolvere il problema di omonimia che impedisce le nozze di Delia e Botteri: trama de "Il paradiso delle signore" del 21 settembre

Ufficio stampa Rai Irene, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de “Il Paradiso delle Signore”, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 11. Ecco le anticipazioni di lunedì 21 settembre 2026.

Nella puntata precedente

Dopo aver accettato che non sarà lui a realizzare l’abito di Delia, Botteri si concentra sul resto dei preparativi di nozze, ma un imprevisto sconvolge i piani dei futuri sposi. Rebecca ringrazia Mimmo che la sera prima ha risolto il problema del menu per i bambini presenti al Circolo. Valter ed Elisa scoprono che una loro conoscenza del passato frequenta il Paradiso. Umberto trova conforto in un momento di dolore nelle attenzioni di Carla. Per stare vicino a Marta, Odile decide di tornare a Villa Guarnieri dove, a sorpresa, si presenta un componente della famiglia che mancava da molto tempo.

Anticipazioni della puntata del 21 settembre 2026

Irene ha un’idea per risolvere il problema di omonimia che impedisce le nozze di Delia e Botteri. Iacopo non ha nulla in contrario riguardo alle nuove frequentazioni della madre, ma la invita a non fidarsi troppo di Umberto. Nonostante le scuse di Marcello, Costanza decide di lasciare il Paradiso e Valter ne approfitta per chiederle di uscire con lui. Riccardo comunica a Odile la sua intenzione di aiutare la famiglia a ricompattarsi.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 21 al 25 settembre 2026.