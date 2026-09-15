Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 16 settembre 2026: Irene vince una scommessa e una serata particolare

Ufficio stampa Rai Irene, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16.10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 8. Ecco le anticipazioni di mercoledì 16 settembre 2026.

Nella puntata precedente

Un arrivo inaspettato trattiene Marta a Villa Guarnieri. Valter viene licenziato per non essersi potuto presentare al lavoro dopo una notte trascorsa in questura e Johnny cerca di aiutarlo. Marcello vorrebbe che Paradiso Donna prendesse una posizione sulla guerra in Vietnam, ma la redazione non è d’accordo. Iacopo intende presentare i suoi abiti alla sfilata della Camera Nazionale della Moda Italiana, ma Odile si mostra prudente. Anita assiste a un’accesa discussione tra Adelaide e Umberto.

Anticipazioni della puntata del 16 settembre 2026

Elisa è preoccupata per l’assunzione di Valter al Paradiso come aiuto magazziniere, che potrebbe mettere a rischio il loro segreto, mentre per le Veneri il ragazzo è motivo di attrazione. Irene vince una scommessa con le amiche, che si trasforma in una serata particolare. Anita si prepara per il torneo di scacchi al Circolo dove anche Mimmo dovrà affrontare la serata in veste di cuoco, sotto l’occhio vigile di Rebecca, organizzatrice molto esigente. Umberto si concede un momento di spensieratezza in compagnia di Carla.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 14 al 18 settembre 2026.