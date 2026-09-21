Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 22 settembre 2026: la richiesta impossibile di Roberto

Ufficio Stampa Rai Roberto a "Il Paradiso delle Signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16.10, con i protagonisti de “Il paradiso delle signore”, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 12. Ecco le anticipazioni di martedì 22 settembre 2026.

Nella puntata precedente

Nella puntata del 21 settembre, avevamo lasciato così i nostri protagonisti. Irene ha un’idea per risolvere il problema di omonimia che impedisce le nozze di Delia e Botteri. Iacopo non ha nulla in contrario riguardo alle nuove frequentazioni della madre, ma la invita a non fidarsi troppo di Umberto. Nonostante le scuse di Marcello, Costanza decide di lasciare il Paradiso e Valter ne approfitta per chiederle di uscire con lui. Riccardo comunica a Odile la sua intenzione di aiutare la famiglia a ricompattarsi.

Anticipazioni della puntata del 22 settembre 2026

Roberto ha chiesto a Cesare il favore di invitare Carla Fracci a presenziare la sfilata per la Camera della Moda Italiana, ma non sarà facile che lei accetti. Simona, grande fan dell’étoile, viene coinvolta nell’evento a cui parteciperà il Paradiso. Anche alla GMM si procede con i preparativi in vista della sfilata e Iacopo presenta a Odile la sua idea creativa, ma lei non è convinta della scelta del suo stilista. Riccardo organizza una cena al Circolo per Marta e Adelaide, sperando in una riconciliazione tra zia e nipote.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 21 al 25 settembre 2026.