Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 21 al 25 settembre 2026

Ufficio stampa Rai Le Veneri de "Il paradiso delle signore"

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 21 al 25 settembre. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La scorsa settimana si è aperta con il ricordo di Rosa e il lavoro di memoria di Marcello, che, pur segnato dal dolore, decide di dedicare un pezzo alla sua memoria su Paradiso Donna. Al grande magazzino la nuova capocommessa Elisa Croce impone il suo piglio, creando subito attriti con Irene, tornata a Milano insieme a Johnny per riprendersi il suo posto.

Nel frattempo prende forma il nuovo spazio del Paradiso e l’inaugurazione del corner di Delia porta con sé imprevisti che vedono protagonista anche Gianlorenzo. L’arrivo di Carla Corsi con il figlio Iacopo scuote gli equilibri della Galleria: Umberto vede in loro un’opportunità per la GMM, mentre Odile, turbata da rivelazioni legate al passato, deve affrontare la situazione anche con Greta.

La settimana si chiude con la competizione tra stilisti e le vicende delle Veneri in prova: Lia e Simona cercano di conquistare un posto al Paradiso. A Villa Guarnieri emergono verità destinate a cambiare i rapporti familiari, mentre le tensioni professionali e personali restano sullo sfondo della vita di tutti i giorni.

Anticipazioni della settimana dal 21 al 25 settembre

Lunedì 21 settembre 2026

Irene ha un’idea per risolvere il problema di omonimia che impedisce le nozze di Delia e Botteri. Iacopo non ha nulla in contrario riguardo alle nuove frequentazioni della madre, ma la invita a non fidarsi troppo di Umberto. Nonostante le scuse di Marcello, Costanza decide di lasciare il Paradiso e Valter ne approfitta per chiederle di uscire con lui. Riccardo comunica a Odile la sua intenzione di aiutare la famiglia a ricompattarsi.

Martedì 22 settembre 2026

Roberto ha chiesto a Cesare il favore di invitare Carla Fracci a presenziare la sfilata per la Camera della Moda Italiana, ma non sarà facile che lei accetti. Simona, grande fan dell’étoile, viene coinvolta nell’evento a cui parteciperà il Paradiso. Anche alla GMM si procede con i preparativi in vista della sfilata e Iacopo presenta a Odile la sua idea creativa, ma lei non è convinta della scelta del suo stilista. Riccardo organizza una cena al Circolo per Marta e Adelaide, sperando in una riconciliazione tra zia e nipote.

Mercoledì 23 settembre 2026

Odile costringe Iacopo a fare un passo indietro rispetto alla sua idea per la sfilata, mentre Carla fa una proposta a Umberto per rilanciare la GMM in occasione dell’evento. Non si risolve ancora il caso di omonimia che impedisce a Delia di sposare Botteri: l’altra Delia sembra sparita. Elisa si accorge dell’interesse di Valter nei confronti di Costanza e teme che il loro segreto venga scoperto. Dopo le travagliate vicende familiari, Odile ritrova un po’ di serenità con Matteo.

Giovedì 24 settembre 2026

Marcello torna da Genova con brutte notizie: ha perso la concessione degli spazi vendita sulle navi da crociera, ma riceve la visita inaspettata di Valeria che lo spinge a reagire. Simona è tesa per il suo debutto da modella, ma Valter cerca di tranquillizzarla; Lia invece scopre un passato della venere che fino ad ora aveva tenuto per sé. Durante la sfilata, Iacopo Corsi viene meno agli accordi presi con Odile, suscitando la sua rabbia e Umberto chiede l’intervento di Adelaide.

Venerdì 25 settembre 2026

Le Veneri scoprono che Simona ha un passato da ballerina e l’arrivo della Fracci al Paradiso regala alla venere un momento speciale. Una cliente d’eccezione riaccende una speranza per Delia che sembrava perduta. Elisa riesce a sottrarsi a un incontro con Cesare, ma risveglia vecchie paure. Provata dal lavoro e dai dubbi su sé stessa, Odile trova in Umberto un sostegno paterno. Adelaide, intanto, crede che Riccardo le stia nascondendo qualcosa.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

– Problema matrimoniale e omonimia: la vicenda dell’omonimia tiene sospesa la celebrazione del matrimonio tra Delia e Botteri e attiva varie ricerche e soluzioni, con Irene protagonista della mediazione.

– Sfilata e tensioni creative: la preparazione alla sfilata per la Camera della Moda Italiana mette in crisi scelte artistiche e alleanze: Iacopo propone idee che Odile contesta, mentre l’arrivo della Fracci e l’intervento di Carla sollevano aspettative per la GMM.

– Rilanci professionali e battute d’arresto: Marcello affronta una perdita di opportunità commerciale e deve riorganizzare i suoi piani, mentre il Paradiso vive cambiamenti tra addii e nuove responsabilità lavorative.

– Tensioni sentimentali e piccoli segreti: relazioni nascenti e sussurri (come l’interesse di Valter per Costanza e il segreto condiviso con Elisa) rischiano di emergere e complicare rapporti sul lavoro e fuori.

– Ricerca di riconciliazione familiare: Riccardo tenta di ricompattare i legami a Villa Guarnieri organizzando incontri e cene per avvicinare zia e nipote, con l’obiettivo di sanare fratture recenti.

– Scoperte personali: passato e identità di alcuni personaggi (come il passato di Simona e rivelazioni legate alle Veneri) emergono ripercuotendosi su fiducia e carriera.