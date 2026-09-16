Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 17 settembre 2026: Iacopo tradisce la fiducia di Odile

Ufficio stampa Rai Odile, "Il Paradiso delle Signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16.10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 9. Ecco le anticipazioni di giovedì 17 settembre 2026.

Nella puntata precedente

Elisa è preoccupata per l’assunzione di Valter al Paradiso come aiuto magazziniere, che potrebbe mettere a rischio il loro segreto, mentre per le Veneri il ragazzo è motivo di attrazione. Irene vince una scommessa con le amiche, che si trasforma in una serata particolare. Anita si prepara per il torneo di scacchi al Circolo dove anche Mimmo dovrà affrontare la serata in veste di cuoco, sotto l’occhio vigile di Rebecca, organizzatrice molto esigente. Umberto si concede un momento di spensieratezza in compagnia di Carla.

Anticipazioni della puntata del 17 settembre 2026

Umberto e Carla fanno il loro ingresso al torneo di scacchi al Circolo, suscitando l’attenzione di Adelaide, che nota la complicità tra i due. Burgio risolve un problema sorto all’improvviso in cucina e Rebecca è costretta a ricredersi nei suoi confronti. Iacopo prende una decisione senza consultare Odile, tradendo la sua fiducia. Delia e Botteri stanno pensando ai preparativi del loro matrimonio: lo stilista ha in mente l’abito per la sua futura moglie, la quale, però, non vuole che sia lui a disegnarlo. L’articolo sul Vietnam per Paradiso Donna diventa motivo di scontro in redazione. Adelaide cerca conforto in una persona a lei cara.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 14 al 18 settembre 2026.