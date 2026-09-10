Ufficio Stampa Rai Umberto Guanieri a "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de “Il Paradiso delle Signore”, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 5. Ecco le anticipazioni di venerdì 11 settembre 2026.

Nella puntata precedente

Il 9 settembre, avevamo lasciato i nostri protagonistico così: Umberto ha un piano per cancellare ogni traccia che possa ricondurre alla verità su Odile mentre Adelaide cerca di capire che cosa sa davvero la figlia. Marcello legge l’articolo di Costanza su Rosa, si commuove e decide di pubblicarlo. Un giovane imparentato con Elisa fa colpo sulle Veneri. Carla accetta di aiutare la GMM ma tratta con Umberto per diventarne socia. Intanto Odile prende una decisione importante.

Anticipazioni della puntata del 11 settembre 2026

Umberto comunica l’entrata dei Corsi in GMM, ma Odile non mostra grande entusiasmo, mentre Iacopo, contrario alla scelta della madre, alla fine cede e accetta. Al Paradiso è il giorno dell’inaugurazione del corner di Delia, ma un incidente rischia di far saltare tutto. Elisa, incaricata di presentare il corner, è costretta ad assentarsi per una strana emergenza. Gianlorenzo approfitta dell’evento per fare un passo importante. Le Veneri in prova dovranno scoprire chi delle due è stata assunta. Nel frattempo, a Villa Guarnieri emerge una dolorosa verità a lungo nascosta.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 7 all’11 settembre 2026.