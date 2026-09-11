Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 14 settembre 2026: la decisione di Odile e Marta dopo la scoperta

Johnny parteciperà ad una manifestazione contro la guerra in Vietnam, Odile e Marta decidono di affrontare insieme Umberto e Adelaide: trama de "Il paradiso delle signore" del 14 settembre

Ufficio stampa Rai Marta, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 6. Ecco le anticipazioni di lunedì 14 settembre.

Nella puntata precedente

Umberto comunica l’entrata dei Corsi in GMM, ma Odile non mostra grande entusiasmo, mentre Iacopo, contrario alla scelta della madre, alla fine cede e accetta. Al Paradiso è il giorno dell’inaugurazione del corner di Delia, ma un incidente rischia di far saltare tutto. Elisa, incaricata di presentare il corner, è costretta ad assentarsi per una strana emergenza. Gianlorenzo approfitta dell’evento per fare un passo importante. Le Veneri in prova dovranno scoprire chi delle due è stata assunta. Nel frattempo, a Villa Guarnieri emerge una dolorosa verità a lungo nascosta.

Anticipazioni della puntata del 14 settembre 2026

Johnny parteciperà ad una manifestazione contro la guerra in Vietnam, ma non andrà da solo: con lui ci saranno Valter e Marcello. Per Mimmo si apre una possibilità lavorativa interessante, ma il ragazzo teme di fare uno sgarbo a Ciro. Elisa è costretta a richiamare Irene che tende a comportarsi da capocommessa. Dopo la sconvolgente scoperta, l’equilibrio a Villa Guarnieri si è rotto: Odile e Marta decidono di affrontare insieme Umberto e Adelaide.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 14 al 18 settembre 2026.