Il paradiso delle signore, quando torna in tv

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Ufficio Stampa Rai Il Paradiso delle Signore

Il palinsesto pomeridiano di Rai1 riprende forma con il ritorno de Il paradiso delle signore. Per i telespettatori ed estimatori delle vicende ambientate nella Milano degli anni Sessanta, il conto alla rovescia è terminato: la celebre serie televisiva è pronta a inaugurare la nuova stagione con un pacchetto ricco di novità narrative e nuovi volti. Come ogni anno, la soap occupa lo spazio immediatamente successivo all’appuntamento quotidiano con La volta buona di Caterina Balivo, il cui ritorno è atteso su Rai1 proprio nelle prime settimane di settembre.

Quando inizia Il paradiso delle signore e cosa ci aspetta

La data ufficiale fissata dai palinsesti per il debutto sul piccolo schermo è lunedì 7 settembre alle 16,05. Su Rai 1 prenderà così il via la nona stagione nella formula “Daily”, corrispondente all’undicesimo capitolo complessivo dall’esordio dell’opera. La produzione, curata da Rai Fiction, RaiCom e Aurora TV, prevede 160 nuovi episodi in prima visione destinati alla programmazione pomeridiana.

Dal punto di vista della linea di racconto, l’opera compie uno snodo drammaturgico collocandosi alla vigilia del Sessantotto, epoca di profonda riorganizzazione culturale e sociale del Paese. Le trasformazioni storiche si rispecchiano direttamente nel contesto dell’atelier, vedendo l’ingresso di una gioventù portatrice di istanze innovative. Le trame affronteranno da vicino la ridefinizione dei rapporti tra genitori e figli, il fermento dei movimenti studenteschi e la progressiva conquista di autonomia da parte del mondo femminile.

A oltre dieci anni dall’esordio in prima serata, la fiction si conferma uno dei prodotti seriali italiani più venduti ed esportati all’estero, oltre a consolidarsi come fucina di talenti per una nuova generazione di attori (tra cui troviamo Giusy Buscemi e Cristiano Caccamo).

Nuovi personaggi e inaspettati ritorni al Paradiso delle signore

Per sostenere il rinnovamento della struttura drammaturgica, il cast vedrà l’ingresso di sette nuovi personaggi. Tra le figure centrali si segnala Carla Corsi (interpretata da Lavinia Longhi), imprenditrice vedova dall’indole determinata, destinata ad entrare in aperto conflitto con la Contessa Adelaide per questioni d’affari e personali. Al suo fianco agiscono il figlio Iacopo, stilista dalle intuizioni avveniristiche, e la figlia Diana, giovane dai tratti anticonformisti. La presenza dell’intero nucleo familiare andrà ad alterare gli equilibri interni a Villa Guarnieri.

Riorganizzazione in vista anche all’interno del personale dell’atelier: l’uscita di scena di Irene farà posto alla nuova capocommessa Elisa Croce (Agnese Lorenzini), caratterizzata da un profilo rigoroso e disciplinato. La squadra dei dipendenti accoglierà inoltre Valter (Antonio Ferrante), magazziniere dal passato ancora opaco, e le due nuove Veneri, Lia Mandalà e Simona Galbiati.

Accanto ai nuovi innesti, la narrazione confermerà la presenza dei protagonisti storici Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, affiancati da Matteo Portelli. Le vicende personali vedranno Delia dividersi tra l’attività di parrucchiera e i preparativi di nozze con Gianlorenzo Botteri, mentre Irene e Johnny faranno ritorno a Milano. Sul fronte societario, la Galleria Milano Moda con Odile affronterà le criticità legate alla Banca Guarnieri. Il punto di svolta stagionale sarà tuttavia rappresentato dal ritorno di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), il cui rientro a Milano dopo anni di assenza riaprirà dinamiche irrisolte.