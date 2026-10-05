Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 5 ottobre 2026: Concetta spegne Ciro. Cesare diventa un problema

Ufficio stampa Rai Concetta, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato ‘Paradiso delle signore’ -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 21. Ecco le anticipazioni di lunedì 5 ottobre

Nella puntata precedente

Nella puntata precedente di venerdì 2 ottobre Riccardo ringrazia il padre per il sostegno, ma teme che Carla non accetterà la sua proposta, mentre Adelaide dubita dell’alleanza con la Corsi. Valter si assume la responsabilità per il danno fatto da Simona al manichino e la incoraggia a continuare a ballare: lei recupera la lettera della scuola di ballo che aveva stracciato. Una sorprendente mossa di Carla getta inquietudine su Adelaide e sulla corsa alla presidenza al Circolo. Delia e Gianlorenzo coronano il sogno di un amore nato e suggellato al Paradiso delle Signore.

Anticipazioni della puntata del 5 ottobre 2026

Ciro vorrebbe organizzare qualcosa di speciale per l’anniversario di matrimonio, ma Concetta, oberata di lavoro, spegne il suo entusiasmo. La permanenza di Cesare al Paradiso diventa un problema per Elisa e Valter. Odile e Iacopo ristabiliscono un clima di collaborazione in vista dell’uscita della collezione natalizia, nonostante il momento difficile che sta attraversando la GMM. Si accende lo scontro per la candidatura alla presidenza al Circolo e Carla si prepara a un intervento che sorprenderà Adelaide.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 5 al 9 ottobre 2026.