I Mici Amici spiazzano a Reazione a Catena: una di loro è allergica ai gatti (e Pino Insegno non perdona)

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Pino Insegno

Si chiamano I Mici Amici, ma non tutti e tre hanno un rapporto facile con i gatti. Nella puntata di Reazione a Catena del 7 ottobre, Le Suocere si trovano davanti Giovanna, Antonio ed Elisa, amici da tempo e protagonisti di una curiosità che fa subito sorridere Pino Insegno.

Giovanna e il marito Antonio sono grandi amanti dei felini e a casa li aspetta Zac, per Elisa, invece, la situazione è un po’ diversa: è allergica ai gatti. Un dettaglio piuttosto ironico visto il nome scelto per la squadra, che si presenta in gara tra qualche esitazione iniziale ma che poi riesce a ribaltare completamente la propria serata.

L’allergia ai gatti di Elisa e i Premi IgNobel

A spiegare il nome de I Mici Amici sono soprattutto Giovanna e suo marito Antonio, grandi appassionati di gatti e proprietari di Zac. La sorpresa arriva con Elisa: lei, al contrario, è allergica ai felini. Un dettaglio che rende il nome del trio involontariamente divertente, soprattutto perché tra i tre c’è un’amicizia molto stretta. Elisa è sposata da tre anni e suo marito ha celebrato il matrimonio di Giovanna e Antonio, mentre lei ha fatto da testimone agli amici.

A strappare più di una risata ci pensa già La parola mancante, dedicata ai Premi IgNobel, i riconoscimenti assegnati ogni anno a studi scientifici che riescono prima a far sorridere e poi a far pensare. Tra le ricerche citate ce n’è una che in studio fa ridere più volte: quella che ha previsto di sotterrare migliaia di mutande di cotone per studiare la salute del terreno.

Il metodo, al netto dell’immagine decisamente insolita, ha una spiegazione scientifica: osservare quanto il tessuto viene degradato permette di capire quanto siano attivi i microrganismi presenti nel suolo. A Reazione a Catena, però, l’informazione arriva poco alla volta e diventa sempre più surreale man mano che emergono i dettagli. Il risultato è uno di quei momenti in cui anche una domanda del quiz finisce per rubare la scena.

Reazione a Catena, cos’è successo in puntata

Sul piano della gara sono inizialmente Le Suocere a sembrare più sicure. Nella prima Catena Musicale il brano da riconoscere è Dragostea Din Tei. I Mici Amici ci arrivano, ma danno come risposta soltanto “Dragostea” anche se Giovanna capisce immediatamente l’errore e prova a completare il titolo, ma ormai il tempo è scaduto. I 5mila euro vanno così alle campionesse, mentre Pino Insegno approfitta della musica per accennare qualche passo di danza al centro dello studio.

La situazione si ribalta nella seconda Catena Musicale. Questa volta sono Le Suocere a tentare la risposta troppo presto: dicono Innamorato, ma la canzone di Lucio Battisti è Un’avventura. I Mici Amici conquistano la manche e salgono a 26mila euro.

Le Suocere comunque, per buona parte della serata, mantengono il vantaggio. Giovanna, Antonio ed Elisa invece commettono diverse imprecisioni, probabilmente anche per l’emozione dell’esordio, ma riescono a rimettersi in gioco proprio sul finale e conquistano l’accesso all’Ultima Catena.

Partono da un montepremi di 76mila euro, che dopo diversi dimezzamenti scende a 2.375. La parola decisiva è “scena” e questa volta il trio non sbaglia: la risposta è corretta e I Mici Amici salutano Le Suocere prendendosi il titolo di nuovi campioni di Reazione a Catena.