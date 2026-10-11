Gli sfidanti si leggono nella mente a vicenda, Pino Insegno “Fate un monumento a mamma Maria”

IPA Pino Insegno

Il limone è giallo, ma a Reazione a Catena può far indovinare anche “arancione”. Basta avere in squadra mamma Maria. La concorrente trova la parola giusta partendo dall’agrume sbagliato, e Pino Insegno chiede per lei niente meno che un monumento. Succede nella puntata di domenica 11 ottobre, dove Maria gioca con il figlio Giovanni e con Melania, la compagna di lui, nella squadra dei Ridi che ti passa, a caccia del posto delle campionesse in carica.

Il trio arriva da Qualiano, nel Napoletano, e il nome è già un programma: i tre raccontano di affrontare la vita con il sorriso. Per prepararsi si sono allenati anche in videochiamata. Pino Insegno, ricostruiti i rapporti di parentela, nota che ultimamente in studio passano parecchi suoceri. Tecnicamente non ancora, perché Giovanni e Melania non sono sposati. L’affetto familiare che li ha portati a giocare insieme, però, al conduttore piace lo stesso.

Maria fa catechesi, e il dettaglio non poteva non passare inosservato: già durante la prima Catena Musicale Pino Insegno le chiede conferma andando a rispolverare le virtù teologali. All’Intesa Vincente il catechismo aiuta fino a un certo punto. Lì Giovanni e Melania hanno 65 secondi per costruire le definizioni, e a lei tocca tirare fuori parole di ogni genere.

Pino Insegno: “Aspettate mamma”

Le definizioni, a tratti, vanno decifrate quanto le parole da trovare. Per lo yogurt spunta un “lattoso” che Pino Insegno segnala subito come parola inventata, ricordando la regola del gioco: serve una frase, “non un telegramma”.

Poi tocca al gruppo di Max Pezzali. Il passo arriva prima che Maria possa rispondere e Pino Insegno interviene: “Aspettate mamma”. Secondo il conduttore lei avrebbe detto 883, e il consiglio ai due è di fidarsi, perché stanno andando troppo veloci perfino per chi deve dare la soluzione. Il tempo stringe, d’accordo. Una risposta, però, bisogna pur lasciargliela dare.

Negli ultimi cinque secondi le chiedono un colore. Si parla di un agrume, poi viene nominato il limone. Rispondere giallo sarebbe stato più che legittimo. Maria dice “arancione”, che è esattamente la parola richiesta, e il punto è suo.

“Come hai fatto?”, le domanda Pino Insegno, che quel limone l’ha sentito benissimo. Poi la raccomandazione a Giovanni e Melania: “Fate un monumento a mamma Maria”. I Ridi che ti passa chiudono a sei parole.

Le Tre di Cuori si salvano con le tagliatelle di Nonna Pina

Il sei da superare tocca alle Tre di Cuori, che hanno 55 secondi. Le sorelle Luigia, Rosa e Franca sono campionesse da venerdì 9 ottobre, la puntata in cui Pino Insegno aveva ballato con la capitana Luigia sulle note di Una rosa blu di Michele Zarrillo. Stavolta la conferma arriva sul filo: le tagliatelle di Nonna Pina valgono la settima parola, e Maria, Giovanni e Melania escono battuti di una parola.

All’Ultima Catena le sorelle partono da 142mila euro e arrivano all’Ultima Parola con 17.750. Il punto di partenza è “ritratto”: ci ragionano, valutano più strade, poi comprano il terzo elemento e dimezzano. L’indizio è “social” e le porta dritte a “profilo”, che regge da entrambi i lati: profilo social e ritratto di profilo. La risposta è giusta e le Tre di Cuori portano a casa 8.875 euro. Non Pappardelle, insomma.