Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Barbara D'Urso e Mariotto a Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso non molla. Nonostante l’indegno comportamento di Guillermo Mariotto, la conduttrice napoletana sarebbe pronta a restare a Ballando con le Stelle. Il condizionale è d’obbligo perché al momento non è ancora arrivata la comunicazione ufficiale – forse non arriverà prima di sabato in nome dello share – ma dalle ultime indiscrezioni traspare la volontà di andare avanti. Ad una condizione ben precisa.

Barbara D’Urso resta a Ballando con le Stelle 2026

Stando a quanto riporta anche il blog di Davide Maggio, Barbara D’Urso pare disposta a restare a Ballando con le Stelle 2026. Certo, quanto accaduto con Guillermo Mariotto l’ha profondamente colpita e indignata (così come alla maggior parte dei telespettatori). Ma sarebbe decisa a non farsi abbattere da questa ennesima tempesta professionale.

Molto probabilmente ci sarà solo uno spostamento di sedute in giuria, come del resto suggerito già da Alberto Matano sabato scorso. Un modo per tenere lontani Carmelita e Mariotto che non si sono mai sopportati troppo. Soprattutto lo stilista venezuelano è sempre stato piuttosto pungente nei confronti della nuova arrivata, già prima dell’inizio del popolare dancing show.

Guillermo ha poi provato anche a scusarsi per il suo atteggiamento, dietro pressioni di Caterina Balivo a La Volta Buona, ma è apparso tutt’altro che convincente. Milly Carlucci, invece, non ha nascosto di tenere ad entrambi i suoi giurati e disposta a non perdere nessuno dei due. La trattativa con Barbarella sarebbe dunque andata a finire nel migliore dei modi anche se non si escludono in futuro ulteriori colpi di scena. È chiaro che la tensione resterà alta.

Ma Barbara D’Urso è tornata sul piccolo schermo non senza difficoltà, dopo il burrascoso addio a Mediaset, e rinunciare proprio ora a quel posto al sole faticosamente riconquistato sarebbe un peccato.

Anche perché, puntata dopo puntata, si sta rivelando una buona giurata: simpatica, competente e spumeggiante. Perderla adesso sarebbe un vero peccato.

Il Codacons chiede il contratto di Barbara D’Urso

Intanto sulla vicenda si è intromesso anche il Codacons. Dopo quanto accaduto l’Associazione dei Consumatori ha deciso di chiedere alla Rai il contratto di Barbara D’Urso per diventare giurata di Ballando con le Stelle.

“L’iniziativa nasce dall’esigenza di fare luce sulle condizioni economiche e contrattuali che hanno accompagnato l’ingresso di Barbara D’Urso nella giuria del programma di Rai1, anche alla luce delle lamentele della stessa conduttrice e delle parole di Milly Carlucci, che ha recentemente ricordato le difficoltà delle trattative per portare la D’Urso nel programma”, ha spiegato il portavoce Stefano Zerbi.

A detta del Codacons, a rendere necessario un approfondimento “sono anche gli ultimi avvenimenti: dopo lo scontro in diretta con Mariotto nella puntata del 14 novembre, la D’Urso ha manifestato pubblicamente la propria delusione per quanto accaduto, arrivando a prospettare la possibilità di abbandonare il tavolo della giuria”.

E ancora: “Al di là delle polemiche televisive e delle dinamiche interne a un programma di intrattenimento c’è una questione che riguarda direttamente la trasparenza nella gestione delle risorse di un’azienda che viene finanziata dai cittadini attraverso il canone. Quando la Rai sottoscrive accordi con personaggi pubblici per la partecipazione alle proprie trasmissioni, è legittimo chiedersi quali siano gli impegni economici assunti, quali prestazioni siano previste e quali condizioni regolino il rapporto”.