IPA Guillermo Mariotto

La settima puntata di Ballando con le Stelle non è stata una serata come le altre e i toni si sono fatti fin troppo accesi. Sabato 14 novembre, nello studio di Milly Carlucci, la gara è passata più volte in secondo piano: prima con il racconto di Aurora Ramazzotti, che ha parlato dell’odio verso se stessa e del paragone con mamma Michelle, poi con Monica Guerritore, che ha ballato con i suoi capelli e non con la barrucca. E c’è stato spazio per tutto il resto: la pace ritrovata tra Anna Safroncik e Leonardo Lini, la promessa di Jimmy Ghione, Alberto Ravagnani sempre più centrato, ma gli equilibri della giuria si sono fatti tristemente fragili come cristallo, tanto da minare la serenità dello show. Le nostre pagelle.

Anna Safroncik e Leonardo Lini, il “tradimento” che sa di pace fatta. Voto: 9

Chi l’avrebbe mai detto? Dopo la crisi delle scorse settimane e una frattura che sembrava impossibile da ricucire, Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno finalmente trovato la quadra. Già la scorsa volta la loro coreografia era stata tra le migliori, ma stasera hanno fatto di più: un piccolo capolavoro in bianco e nero, in cui hanno messo in scena un “tradimento” (sulla pista, per fortuna, e non tra di loro).

È stata Anna a raccontare cosa li unisce: “La malattia che abbiamo del ricercare la perfezione, il massimo. C’è un amore talmente folle, unico, ossessivo per i passi che oscura tutto il resto, in qualche modo. Mi ha plasmata”. E si vede. Mariotto ha scelto la via delle bollicine: “Iniziare il programma e sentire la boccia di champagne che scoppietta”. Per noi è un 9 pieno.

Jimmy Ghione mantiene la promessa (e si prende il suo 10). Voto: 7

Il ballo non è stato dei migliori, e la giuria non si è di certo risparmiata, come Ivan Zazzaroni, che è partito dalla “struttura fisica” per arrivare al punto: “Non sei particolarmente sciolto”. Anche Matano si è detto in difficoltà, perché Ghione è un “highlander di questa edizione” e dietro la maschera dell’inviato di Striscia “c’è un grande uomo, un grande padre”, ma poi tocca giudicare quello che si vede: “Tu ‘sta musica stasera l’hai sentita?”. L’arma di Ghione è una: essere genuinamente autentico. “Ho un piede nella fossa”.

Eppure, a Jimmy è impossibile non volere bene. Lo raccontano i figli Federico e Gabriele, per i quali papà è “fantastico, divertente, carismatico, pazzo”, uno che mette la famiglia al primo posto e che parla sempre bene di mamma. E lo ha detto meglio di tutti Francesca Fialdini: “Ai miei occhi tu ti sei messo a nudo più di chiunque altro”.

Anastasia sognava per lui un 10, e Jimmy aveva promesso: “Se prenderò 10 abbraccerò Milly Carlucci”. Ci ha pensato Zazzaroni ad alzare la paletta. Promessa mantenuta, quindi. Per noi è un 7: partito male, sta migliorando, e c’è tanto cuore, sì.

Mariotto osa troppo, prima con Ravagnani e dopo con D’Urso. Voto: 2

Dopo il caso della scorsa settimana, Alberto Ravagnani ha ammesso di aver “accusato il colpo” e di fare fatica a dormire, ha ringraziato Milly e il pubblico per il calore ricevuto, e poi ha spiegato come funziona lui: “Io mi arrabbio, solo che non lo manifesto in maniera esplosiva”. E così si è concesso di affidare al pubblico un ricordo d’asilo, con un frisbee finito oltre il cancello e un pugno che gli è costato due denti: lì ha scoperto cosa vuol dire sentirsi vittima di un’ingiustizia, e col tempo ha imparato che rispettare gli altri significa rispettarne anche i limiti. E quando dal tavolo dei giurati Mariotto è tornato sulla storia del camerino, ci ha pensato Milly a chiudere la porta: “Questa fantasia tienitela per te”.

Ma il peggio doveva ancora venire. Per tutta la serata Mariotto ha spruzzato del profumo addosso a Barbara D’Urso, e quando finalmente ha spiegato il motivo lo ha fatto usando una parola: “Puzza”. Più che una battuta riuscita male, una mancanza di rispetto in diretta verso una collega. La D’Urso ha preteso (giustamente) che nessuno si permetta di dirle una cosa simile, ed è arrivata a mettere Milly davanti a una scelta: o lei o lui. Matano ha richiamato il collega a un codice che la giuria dovrebbe saper mantenere, Zazzaroni lo ha invitato a scusarsi. Le scuse sono arrivate, sì, ma dopo la pubblicità e a danno fatto. Mariotto è da sempre il giullare di Ballando, e gli vogliamo bene anche per questo. Stavolta, però, ha osato troppo. Per noi è un 2. Per Milly, è probabile che inizi una settimana d’inferno.

Monica Guerritore, via la parrucca. Voto: 10+

Ci sono gesti che durano un secondo e che valgono mesi. Monica Guerritore si è tolta la parrucca, ed è bastato questo perché lo studio trattenesse il fiato. Sotto c’erano i suoi capellini: corti, nuovi, suoi. “Vorrei tornare a essere me, dopo tanto tempo”, aveva detto. E ha raccontato che la cosa più difficile, in questi mesi, è stata nascondere il motivo alla nipotina di sette anni, che adora Ballando e davanti alla quale ha tenuto la testa sempre coperta.

Quando è arrivata in pista, l’abbiamo ammirata con il suo abito rosso, in un omaggio a Emma Bovary, la voce che racconta l’amore come un uragano che si porta via il sonno, i pensieri e i ricordi, lasciando spazio solo a un volto. Alla fine erano tutti in piedi. Monica non ha voluto regalarci la donna forte, quella che piace tanto alla televisione. Ci ha regalato la fragilità, “che è la mia”, quella di Emma e di Psiche, quella di chi si aggrappa a un’illusione e lo sa. Matano ha trovato le parole “superflue”, Carolyn Smith ha ammesso di essere in difficoltà e ha rimandato tutto a un momento privato, Mariotto si è inginocchiato davanti a lei e a Luca: “Hai saputo gestire una creatura fuori dal mondo e l’hai portata a luccicare come mai nella vita”. Noi ci inginocchiamo con lui. Grazie, Monica.