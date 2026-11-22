Lo scambio di sedia tra Barbara D’Urso e Alberto Matano diventa una gag, Mariotto torna con la boccetta e Manuela Moreno fa alzare il pubblico sulle note di Zitti e buoni

IPA Milly Carlucci

Settimana di fuoco per Ballando con le Stelle, che sabato 21 novembre apre l’ottava puntata con un quarto d’ora di frecciatine profumate, una dietro l’altra. Fendenti che correvano talmente veloci che ci sembrava di stare in una scena di Sergio Leone nel vecchio West.

Lo scambio di posto in giuria tra Barbara d’Urso e Alberto Matano diventa una gag persino per la prima coppia in gara. Poi Manuela Moreno racconta come si balla dopo una lite e Monica Guerritore dice quanto ci tiene a vincere. E infine ci siamo noi, con le nostre pagelle, senza fare sconti a nessuno.

Milly Carlucci e quel minuto di profumo di napalm. Voto 7

“Aleggia un profumo di arte, di ballo”, dice Milly Carlucci appena comincia, ma non ci crede neanche lei. Milly minimizza, ovviamente, è il suo ruolo. Il caso, la scintilla sarebbe durata “un minuto forse, a dir tanto”. Ci sono minuti che segnano per sempre, ci sono guerre che scoppiano in un minuto. Senza essere catastrofici, diciamo che dipende da quello che succede in quel minuto, e Barbara D’Urso ha raccontato di essersi sentita umiliata. Poi ha minacciato di andarsene, poi ci ha ripensato, poi è andata a dire quello che pensava al tg1. Insomma, le dinamiche che ci sta regalando Barbara d’Urso quest’anno difficilmente le avremmo trovate se non fosse stata giurata.

“Aprivi il frigorifero e trovavi notizie su Ballando”, Milly deve avere a casa uno di quei frigoriferi computerizzati con l’ai. A tratti Milly sembra quasi indispettita, diremmo quasi furibonda, e appena finisce di spiegare che il programma lo fanno i concorrenti, manda in Sala delle Stelle i “ballerini più profumati del sabato sera”. A quel punto il profumo lo sentivamo già tutti. Il profumo del napalm al mattino, quello.

Barbara D’Urso, col cuore dalla sedia di Matano. Voto 6

Barbara D’Urso si siede tra Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith, con la scritta “Col cuore” in paillettes sul top, una postazione anti-Mariotto. Poi rimane sottotraccia per quasi tutta la serata, come se qualcuno le avesse detto di comportarsi proprio così. Abbiamo dovuto aspettare l’esibizione di Ornella Muti a mezzanotte per notare un guizzo meno annoiato nel suo sguardo.

Quando Monica Guerritore parla di qualcuno che possa aiutarci a uscire dalla solitudine, Barbara ricorda che si può stare bene anche da sole. Per un bel pezzo si è parlato di dove metterla.

Guillermo Mariotto, la boccetta poteva restare a casa. Voto 5

Sul tavolo di Guillermo Mariotto c’è il flacone dorato dell’“Eau de Liberté”, come se sabato scorso il problema fosse stato il nome della fragranza. Al nuovo vicino, Alberto Matano, tocca il “profumo della saggezza”, che lo stilista gli aveva già assegnato in settimana a La volta buona.

La puntata gli dà un vicino nuovo e lui si ripresenta con una battuta già fatta. Da uno che riesce ancora a sorprendere quando guarda ballare, è poca roba. E pensare che, per tornare a parlare di danza, stavolta sarebbe bastato presentarsi con le palette.

Manuela Moreno e Carlo Aloia, i “poracci” che ballano dopo Ornella. Voto 9

A Ballando, dice Manuela Moreno, c’è un prima e un dopo l’esibizione di Ornella Muti. Sabato scorso lei era tra i “poracci” del dopo. Racconta che in Sala delle Stelle è calato il gelo e tutti si sono fermati a guardare cosa succedeva in studio (beh anche oggi la situazione non è che fosse molto diversa..). A lei, dopo quattro ore di attesa, è toccato ballare una salsa all’una e un quarto. Pure allegra.

Stavolta entra per prima con Carlo Aloia e il profumogate non si prende la scena. Nella clip racconta che cosa si prova a ritrovare il proprio viso in foto e video pornografici creati con l’intelligenza artificiale. Carlo costruisce il paso doble su Zitti e buoni a partire da quel racconto. Cade il ventaglio, Manuela lo raccoglie e va avanti. Il pubblico si alza in piedi e la giuria si ferma a 35, con il 5 di Mariotto. La rabbia che aveva raccontato poco prima si vedeva tutta.

Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, il baffo arriva a ballo finito. Voto 8

Zazzaroni ringrazia il reparto trucco quando a Riccardo Rossi si stacca il baffo sinistro. A lui Riccardo piace soprattutto quando fa ridere e stavolta, per avere la sua battuta, gli è toccato aspettare la fine del valzer. Elisa Terrasi, al primo anno da maestra, gli ha fatto venire voglia di ballarselo sul serio. E per uno che ammette di aggrapparsi al braccio di Milly come alla sbarra della sala prove, restare così concentrato per tutto il lento vale l’8.

Mariotto dice che gli è sembrato di vedere un padre ballare con la figlia al matrimonio. Il paragone lo accettiamo proprio perché si vede quanto Riccardo ci tenga a fare bene, anche quando il passo gli costa fatica. Matano, dalla sedia accanto, dice che tutta quella commozione da vicino non l’ha vista. Il 10 di Mariotto si vedeva benissimo anche da casa.

Monica “Agguerritore” vuole vincere. Voto 9

Dopo la separazione da Gabriele Lavia, a Monica Guerritore sembrava di essere scomparsa dal teatro, dove lavorava già da vent’anni. Racconta di quando ha ricominciato dai teatri piccoli e di cosa vuol dire rimettersi in gioco dopo un periodo di solitudine. Poi parte il quickstep con Luca Urso e perfino Zazzaroni, che fino a quel momento aveva visto soprattutto l’attrice, stavolta si mette a guardare i passi.

Il pubblico si alza in piedi e Mariotto chiede scusa a Monica perché il clamore della settimana ha oscurato il valzer di sabato scorso. Il quickstep prende 48 punti, che diventano 68 con il bonus.

Quando le chiedono chi teme, Monica fa i nomi di Noemi Bocchi e Aurora Ramazzotti, riconosce quanto lavorano e ci risparmia la parte in cui di solito si dice che l’importante è partecipare. “È ovvio che voglio vincere”.

Andy Díaz e Gioia Giovanatti, guardateli ballare. Voto 7

Andy Díaz ricorda i periodi in cui i genitori restavano senza mangiare e dice che quello che fa oggi lo fa per loro. Dopo il jive, Mariotto gli chiede tra le righe se lui e Gioia siano innamorati. Andy risponde che Gioia è la sua maestra e tanto ci basta sapere, o meglio, ad altro forse non siamo così interessati.

In pista sono praticamente i più bravi. Nelle prese e nei giri si trovano con una naturalezza che fa sembrare facile anche tenere quel ritmo, e Mariotto stesso nota come Andy muova quelle gambe che a lui sembrano lunghe un chilometro. I 47 punti sono meritati. Quanto al giurato, scommette qualcosa di suo. “Se non andate in finale io mi taglio le basette”.