A 61 anni stabilisce il nuovo record mondiale di plank. La storia di DonnaJean Wilde

A 61 anni, DonnaJean Wilde ha superato il suo record di plank, restando in posizione per 5 ore. Una passione nata dopo un infortunio e diventata una sfida da record

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123RF DonnaJean Wilde, il record nel plank

DonnaJean Wilde ha 61 anni, è mamma di cinque figli, nonna di dodici nipoti e ha una resistenza fisica fuori dal comune. Il 6 ottobre 2026, nello Utah, in occasione degli Huntsman World Senior Games, è rimasta in posizione di plank per cinque ore consecutive, superando il primato che aveva stabilito nel 2024. Un risultato che arriva dopo anni di allenamento e una passione nata quasi per caso, durante il recupero da un infortunio.

DonnaJean Wilde sfida i propri limiti e conquista un nuovo record

Il 6 ottobre 2026 DonnaJean Wilde si è presentata agli Huntsman World Senior Games, nello Utah, con un obiettivo preciso: superare il suo precedente record mondiale di plank. Ha 61 anni e sa già cosa significa restare in quella posizione per ore. Nel marzo 2024, infatti, aveva mantenuto il corpo sollevato sugli avambracci e sulle punte dei piedi per 4 ore, 30 minuti e 11 secondi, stabilendo il primato femminile riconosciuto da Guinness World Records.

Questa volta, però, il sogno è quello di riuscire ad andare oltre. E una volta trovata la posizione, DonnaJean è riuscita a mantenerla in una prova durata cinque ore e 7 secondi, abbastanza per superare il risultato che aveva ottenuto due anni prima.

A pochi minuti dalla fine, quando la fatica si fa sentire in modo incessante, DonnaJean ha pensato di non farcela più. Eppure sono stati proprio gli ultimi istanti quelli in cui il sostegno delle persone presenti per fare il tifo per lei è diventato più importante. Con lei, il marito Randy, mentre il pubblico ha continuato a incoraggiarla fino al traguardo delle cinque ore.

Da un infortunio a una sfida lunga cinque ore

La storia sportiva di DonnaJean Wilde comincia in modo piuttosto casuale. Originaria dell’Alberta, in Canada, Wilde ha lavorato per molti anni come insegnante alla Magrath Elementary e alla Magrath High School, dove ha ricoperto anche il ruolo di vicepreside prima di andare in pensione. L’amore per il plank inizia dopo essersi fratturata un polso in seguito a una caduta.

Abituata a correre e ad allenarsi con i pesi, durante la convalescenza ha iniziato quindi a provare un esercizio che le permettesse di continuare a muoversi, avvicinandosi così al plank. All’inizio è un modo per non rinunciare all’attività fisica, ma con il tempo quella posizione diventa una sfida personale in cui provare a resistere qualche secondo in più.

Nel marzo 2024 è arrivato per lei il primo record mondiale femminile, con oltre quattro ore e mezza di plank. Un risultato che sembrava già straordinario e che, due anni dopo, DonnaJean è riuscita a superare, arrivando a cinque ore consecutive a 61 anni.

A casa, intanto, c’è una famiglia numerosa a fare il tifo per lei. DonnaJean è mamma di cinque figli e nonna di dodici nipoti, che hanno seguito da vicino le sue imprese sportive. Un sostegno importantissimo anche quando, nel settembre 2024, ha conquistato un altro record mondiale: quello per il maggior numero di flessioni eseguite in un’ora, 1.575.

Oggi, a 61 anni, DonnaJean non sembra avere intenzione di fermarsi. Dopo aver superato il proprio primato nel plank, guarda già alla prossima sfida: arrivare a 1.600 flessioni in un’ora. Tutto è cominciato da un infortunio e dalla ricerca di un modo per continuare ad allenarsi. Da allora, quell’esercizio diventato parte della sua quotidianità l’ha portata a raggiungere risultati che, anni fa, probabilmente non avrebbe immaginato.