Beautiful, le anticipazioni del 7 novembre 2026: Carter decide di comunicare un importante messaggio

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 7 novembre 2026.

Carter e Hope cercano di convincere Brooke ad assumere il ruolo di amministratore delegato della Forrester Creations. Brooke è consapevole che accettare l’incarico potrebbe metterla in rotta di collisione con Ridge, ma alla fine decide di guidare l’azienda.

Intanto, a casa di Eric, Ridge, Steffy ed Eric ragionano su come reagire dopo aver perso il controllo della Forrester. Taylor si unisce a loro e Eric manifesta tutta la sua delusione nei confronti di Carter. Ridge, invece, incarica Justin di trovare una soluzione legale per annullare il contratto, mentre Steffy accusa Hope di aver manipolato Carter per impadronirsi dell’azienda.

Alla Forrester arrivano i giornalisti e Carter decide di diffondere una dichiarazione attraverso i canali social dell’azienda. Nel frattempo, la scelta di Brooke di accettare la guida della società aggiunge un nuovo elemento di tensione al già difficile rapporto con Ridge.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’1 al 7 novembre 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.