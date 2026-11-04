Beautiful, le anticipazioni del 5 novembre 2026: Ridge, Steffy ed Eric prendono una scelta

Ridge, Steffy ed Eric sono ancora sconvolti da quanto accaduto e decidono di non tornare alla Forrester finché non ne avranno ripreso il controllo: trama di "Beautiful" del 5 novembre

Ufficio stampa Mediaset Brooke, Ridge e Eric, "Beautiful"

Giovedì pomeriggio torna l’appuntamento con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 5 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 5 novembre 2026

Carter spiega a Hope di non voler dirigere da solo la Forrester Creations. Pur potendo occuparsi dell’amministrazione, ritiene che serva una persona esperta per gestire l’attività quotidiana e pensa a Brooke, che in passato ha già guidato l’azienda. Hope approva la scelta, ma teme che il nuovo incarico possa compromettere il rapporto tra sua madre e Ridge. Carter presenta comunque a Brooke la proposta di diventare amministratore delegato.

Intanto Ridge, Steffy ed Eric sono ancora sconvolti da quanto accaduto e decidono di non tornare alla Forrester finché non ne avranno ripreso il controllo. Ridge si rimprovera di aver firmato i documenti senza leggerli, fidandosi di Carter. I tre sono convinti che l’azienda sia destinata a crollare sotto la sua guida.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’1 al 7 novembre 2026.