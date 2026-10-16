Beautiful, le anticipazioni del 19 ottobre 2026: l’incontro decisivo per il futuro dell’azienda

Hope difende Carter e sostiene che Ridge e Steffy non agiscano nell’interesse dell’azienda: trama di "Beautiful" del 19 ottobre

Ufficio stampa Mediaset Carter, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Hope difende Carter e sostiene che Ridge e Steffy non agiscano nell’interesse dell’azienda. Ecco le anticipazioni di lunedì 19 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 19 ottobre 2026

Zende, Will ed Electra si domandano cosa stia accadendo ai piani superiori della Forrester Creations: la riunione in corso è così importante che nessuno può accedere all’ufficio. Intanto, Brooke comprende la rabbia di Hope per il licenziamento e la cancellazione della sua linea, ma rimprovera la figlia per aver sostenuto Carter, convinta che abbia tradito la fiducia della famiglia Forrester.

Hope difende Carter e sostiene che Ridge e Steffy non agiscano nell’interesse dell’azienda. A suo parere, Steffy si lascia guidare da rancori personali e Ridge la appoggia senza riserve, privilegiando i Forrester e mettendo persino Brooke in secondo piano. Hope riconosce che la decisione di Carter è stata sofferta, ma afferma che lui ha agito per amore della Forrester Creations e per renderla più giusta. La discussione tra madre e figlia si accende mentre, ai piani superiori, prosegue la riunione decisiva per il futuro dell’azienda.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 18 al 24 ottobre.