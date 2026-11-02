Beautiful, le anticipazioni del 3 novembre 2026: Ridge prende una ferma decisione

Ridge ribadisce di non voler lavorare per Carter e Hope, e la vicenda alimenta la tensione anche tra lui e Brooke: trama di "Beautiful" del 3 novembre

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Beautiful, le anticipazioni del 3 novembre 2026: Ridge prende una ferma decisione
Ufficio stampa Mediaset
Ridge, "Beautiful"
Perché Carter e Hope hanno preso il controllo? Che ruolo ha Brooke nella vicenda? Quando va in onda Beautiful su Canale 5?

Torna l’appuntamento del martedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ridge ribadisce di non voler lavorare per Carter e Hope, e la vicenda alimenta la tensione anche tra lui e Brooke. Ecco le anticipazioni di martedì 3 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 3 novembre 2026

Dopo il colpo di mano di Carter e Hope, Eric, Ridge e Steffy sono furiosi per aver perso il controllo della Forrester Creations e considerano quanto accaduto un tradimento. Ridge ribadisce di non voler lavorare per Carter e Hope, e la vicenda alimenta la tensione anche tra lui e Brooke.

Al comando dell’azienda, Carter si mette subito al lavoro per trasformarla in un marchio globale del lusso attraverso nuove acquisizioni. Restituisce a Hope il suo ruolo e le garantisce sostegno e finanziamenti per la linea Hope for the Future. Entusiasta della nuova situazione, Hope dichiara di avere piena fiducia nella sua visione.

Intanto Zende, indignato per quanto è successo, raggiunge i Forrester e annuncia di voler lasciare l’azienda in segno di lealtà.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’1 al 7 novembre 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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