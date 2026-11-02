Beautiful, le anticipazioni del 3 novembre 2026: Ridge prende una ferma decisione

Ridge ribadisce di non voler lavorare per Carter e Hope, e la vicenda alimenta la tensione anche tra lui e Brooke: trama di "Beautiful" del 3 novembre

Ufficio stampa Mediaset Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del martedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ridge ribadisce di non voler lavorare per Carter e Hope, e la vicenda alimenta la tensione anche tra lui e Brooke. Ecco le anticipazioni di martedì 3 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 3 novembre 2026

Dopo il colpo di mano di Carter e Hope, Eric, Ridge e Steffy sono furiosi per aver perso il controllo della Forrester Creations e considerano quanto accaduto un tradimento. Ridge ribadisce di non voler lavorare per Carter e Hope, e la vicenda alimenta la tensione anche tra lui e Brooke.

Al comando dell’azienda, Carter si mette subito al lavoro per trasformarla in un marchio globale del lusso attraverso nuove acquisizioni. Restituisce a Hope il suo ruolo e le garantisce sostegno e finanziamenti per la linea Hope for the Future. Entusiasta della nuova situazione, Hope dichiara di avere piena fiducia nella sua visione.

Intanto Zende, indignato per quanto è successo, raggiunge i Forrester e annuncia di voler lasciare l’azienda in segno di lealtà.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’1 al 7 novembre 2026.